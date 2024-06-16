Мужчина на лошади скончался после наезда легковушки в СКО

Мужчину на лошади сбили на дороге в Северо-Казахстанской области, передает NUR.KZ со ссылкой на областной департамент полиции. И всадник, и лошадь скончались.

В Департаменте полиции Северо-Казахстанской области корреспонденту NUR.KZ сообщили, что 15 июня в Тайыншинском районе был совершен наезд на 52-летнего всадника на лошади. Наезд произошел на автодороге республиканского значения "Астана-Петропавловск", вблизи села Келлеровка.

"Предварительно установлено, что 52-летний мужчина, двигаясь по обочине в попутном направлении, выехал на проезжую часть перед близко идущим транспортным средством. В результате мужчина скончался на месте происшествия от полученных телесных повреждений. Лошадь погибла.

Данный факт зарегистрирован в ЕРДР по статье "Нарушение ПДД при эксплуатации транспортного средства, повлекшее по неосторожности смерть человека". У водителя Mitsubishi Fuso взят забор крови, предварительно - трезв", - сообщили в ДП СКО.

Сегодня мы сообщали о том, что семья с трехмесячным грудным ребенком из Жанаозена попала в ДТП после того, как на дорогу выбежала лошадь. Семья требует наказать владельца лошади.

В декабре 2023 года на выезде из города Саркана авто марки Audi A8 столкнулось с лошадью, которая внезапно выбежала на проезжую часть дороги. На месте происшествия погиб 45-летний водитель Audi A8. 54-летний пассажир иномарки с различными травмами был госпитализирован в районную больницу.

10 августа того же года на 7 километре автодороги "Атамекен - Курчатов" владелец лошадей оставил их ночью без присмотра на проезжей части. Водитель автомашины марки Nissan Cefiro совершил наезд на лошадей. В результате происшествия двое детей и трое взрослых с травмами были доставлены в больницу города Павлодара.

Отметим, что согласно пункту 3 статьи 345 УК РК, "Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами", повлекшее по неосторожности смерть человека, наказывается лишением свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет.