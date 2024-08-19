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Пьяный водитель заехал на клумбу кольцевого движения в Усть-Каменогорске (видео)

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Автомобиль "припарковался" в клумбе
Место происшествия. Кадр из видео: t.me/POLICE_of_KZ/

В Усть-Каменогорске сняли на видео, как водитель не справился с круговым движением и заехал в клумбу. Оказалось, что он сел за руль нетрезвым, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает новостной Telegram-канал ведомства, инцидент произошел вечером 18 августа.

"30-летний восточноказахстанец, не справившись с управлением, совершил наезд на бордюр и "припарковался" на клумбе. Прибывшие на место ДТП сотрудники полиции установили, что за руль он сел, будучи в нетрезвом состоянии", - пояснили в МВД.

В отношении нарушителя составили административный протокол за управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии алкогольного опьянения.

"Ему грозят административный арест на 20 суток и лишение права управления транспортным средством сроком на семь лет", - отметили в ведомстве.

Добавим, что по ст.608 КоАП РК управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения, а равно передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения, повлекшие причинение потерпевшему вреда здоровью, не имеющие признаков уголовно наказуемого деяния, или повреждение транспортных средств, грузов, дорожных и иных сооружений либо иного имущества, влекут административный арест на 20 суток и лишение права управления транспортным средством сроком на семь лет. 

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2150692-pyanyy-voditel-zaehal-na-klumbu-kolcevogo-dvizheniya-v-ust-kamenogorske-video/

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