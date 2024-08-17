Гибель полицейских в аварии в Жамбылской области: глава МВД отреагировал на трагедию

Министр внутренних дел Ержан Саденов на своей странице в Facebook выразил соболезнования семьям погибших в аварии на трассе в Жамбылской области, передает NUR.KZ.

"Выражаю искренние соболезнования семьям и близким сотрудников полиции, трагически погибших при исполнении служебного долга по обеспечению безопасности граждан на трассе "Мерке-Шу-Бурылбайтал". Их заслуги перед страной неоценимы. Будет оказана полная поддержка и необходимая помощь семьям погибших. Ход расследования обстоятельств происшествия на моем личном контроле", - написал глава МВД.

Ранее мы сообщали, что минувшей ночью на трассе Мерке-Шу-Бурылбайтал произошло лобовое столкновение минивэна Toyota Alphard и служебного полицейского автомобиля Skoda Octavia, после чего минивэн загорелся.

В результате аварии на месте погибли двое полицейских и четверо пассажиров минивэна.

Позже в МВД сообщили подробности произошедшего. Как оказалось, один из погибших сотрудников полиции был многодетным отцом, воспитывающим 11 детей.