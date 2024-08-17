Гибель полицейских в аварии в Жамбылской области: глава МВД отреагировал на трагедию
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Министр внутренних дел Ержан Саденов на своей странице в Facebook выразил соболезнования семьям погибших в аварии на трассе в Жамбылской области, передает NUR.KZ.
"Выражаю искренние соболезнования семьям и близким сотрудников полиции, трагически погибших при исполнении служебного долга по обеспечению безопасности граждан на трассе "Мерке-Шу-Бурылбайтал". Их заслуги перед страной неоценимы. Будет оказана полная поддержка и необходимая помощь семьям погибших. Ход расследования обстоятельств происшествия на моем личном контроле", - написал глава МВД.
Ранее мы сообщали, что минувшей ночью на трассе Мерке-Шу-Бурылбайтал произошло лобовое столкновение минивэна Toyota Alphard и служебного полицейского автомобиля Skoda Octavia, после чего минивэн загорелся.
В результате аварии на месте погибли двое полицейских и четверо пассажиров минивэна.
Позже в МВД сообщили подробности произошедшего. Как оказалось, один из погибших сотрудников полиции был многодетным отцом, воспитывающим 11 детей.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2150080-gibel-policeyskih-v-avarii-v-zhambylskoy-oblasti-glava-mvd-otreagiroval-na-tragediyu/