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Мать с тремя детьми попала в ДТП в Павлодарской области

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ДТП в Павлодарской области
Автомобиль, попавший в ДТП. Фото: irbistv.kz

В Павлодарской области ночью на трассе Кызылорда - Павлодар в ДТП попала мать с тремя детьми. Автомобиль слетел в кювет, а водитель и пассажиры оказались в больнице, передает "Ирбис TV".

По словам очевидца происшествия, за рулем автомобиля была мать, переднее сиденье занимала старшая дочь, а на задних местах находились сын и младшая дочь.

Не справившись с управлением, женщина совершила наезд на криволинейный брус, из-за чего автомобиль опрокинуло в кювет.

"В результате ДТП водитель и пассажиры госпитализированы в больницу. Проводится проверка", - сообщили в пресс-служба ДП Павлодарской области.

Ранее в Ауэзовском районе Алматы произошло столкновение двух машин. Водитель KIA не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и врезался в автомобиль Toyota. В результате ДТП в больницу доставили двух пострадавших детей.

В Карагандинской области два человека попали в больницу в результате ДТП на трассе Алматы - Екатеринбург. Еще двое отказались от госпитализации, получив экстренную медпомощь.

В Зерендинском районе Акмолинской области спасатели доставали женщину-водителя из покореженной машины. Ее передали бригаде скорой помощи.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2143777-mat-s-tremya-detmi-popala-v-dtp-v-pavlodarskoy-oblasti/

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