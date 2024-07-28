Top.Mail.Ru
Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Путешествия

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Два человека попали в больницу в результате ДТП на трассе Алматы-Екатеринбург

Опубликовано:

Пострадавшие в ДТП
Пострадавшие. Фото: МЧС РК

Дорожно-транспортное происшествие произошло на 787 км трассы Алматы-Екатеринбург - в результате пострадали четыре человека, двое - в больнице, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.

Медицинские работники трассового медико-спасательного пункта "Акшатау" филиала Центра медицины катастроф МЧС РК выехали по вызову на ДТП на 787 км трассы Алматы-Екатеринбург.

Четверым пострадавшим оказана экстренная медицинская помощь, двое доставлены в центральную больницу Шетского района, двое отказались от госпитализации.

Что делать при попадании в ДТП?

На сайте "Электронного правительства" говорится, что в случае ДТП вам необходимо:

  1. удостовериться, что нет пострадавших, а если есть, то вызвать скорую помощь;
  2. включить "аварийную сигнализацию" и установить знак аварийной остановки;
  3. если были свидетели происшествия, следует записать их контактные данные;
  4. вызвать сотрудников административной полиции (102 – если нет пострадавших / 112 – если есть, и страховых агентов).

По прибытии сотрудники дорожно-патрульной полиции должны оформить все материалы дела:

  1. составить схему ДТП;
  2. протокол осмотра места ДТП;
  3. административный протокол;
  4. отобрать объяснения;
  5. направить водителей на медицинское освидетельствование.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2140953-dva-cheloveka-popali-v-bolnicu-v-rezultate-dtp-na-trasse-almaty-ekaterinburg/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie