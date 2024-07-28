Два человека попали в больницу в результате ДТП на трассе Алматы-Екатеринбург
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Дорожно-транспортное происшествие произошло на 787 км трассы Алматы-Екатеринбург - в результате пострадали четыре человека, двое - в больнице, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.
Медицинские работники трассового медико-спасательного пункта "Акшатау" филиала Центра медицины катастроф МЧС РК выехали по вызову на ДТП на 787 км трассы Алматы-Екатеринбург.
Четверым пострадавшим оказана экстренная медицинская помощь, двое доставлены в центральную больницу Шетского района, двое отказались от госпитализации.
Что делать при попадании в ДТП?
На сайте "Электронного правительства" говорится, что в случае ДТП вам необходимо:
- удостовериться, что нет пострадавших, а если есть, то вызвать скорую помощь;
- включить "аварийную сигнализацию" и установить знак аварийной остановки;
- если были свидетели происшествия, следует записать их контактные данные;
- вызвать сотрудников административной полиции (102 – если нет пострадавших / 112 – если есть, и страховых агентов).
По прибытии сотрудники дорожно-патрульной полиции должны оформить все материалы дела:
- составить схему ДТП;
- протокол осмотра места ДТП;
- административный протокол;
- отобрать объяснения;
- направить водителей на медицинское освидетельствование.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2140953-dva-cheloveka-popali-v-bolnicu-v-rezultate-dtp-na-trasse-almaty-ekaterinburg/