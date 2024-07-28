Два человека попали в больницу в результате ДТП на трассе Алматы-Екатеринбург

Дорожно-транспортное происшествие произошло на 787 км трассы Алматы-Екатеринбург - в результате пострадали четыре человека, двое - в больнице, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.

Медицинские работники трассового медико-спасательного пункта "Акшатау" филиала Центра медицины катастроф МЧС РК выехали по вызову на ДТП на 787 км трассы Алматы-Екатеринбург.

Четверым пострадавшим оказана экстренная медицинская помощь, двое доставлены в центральную больницу Шетского района, двое отказались от госпитализации.

Что делать при попадании в ДТП?

На сайте "Электронного правительства" говорится, что в случае ДТП вам необходимо:

удостовериться, что нет пострадавших, а если есть, то вызвать скорую помощь; включить "аварийную сигнализацию" и установить знак аварийной остановки; если были свидетели происшествия, следует записать их контактные данные; вызвать сотрудников административной полиции (102 – если нет пострадавших / 112 – если есть, и страховых агентов).

По прибытии сотрудники дорожно-патрульной полиции должны оформить все материалы дела:

составить схему ДТП; протокол осмотра места ДТП; административный протокол; отобрать объяснения; направить водителей на медицинское освидетельствование.