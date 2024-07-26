Женщину пришлось доставать из покореженной машины после ДТП в Акмолинской области
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Дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадал водитель, произошло в Зерендинском районе Акмолинской области, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.
В результате аварии в покореженном авто застряла женщина-водитель - потребовалась помощь спасателей.
"Вызванные на место аварии спасатели незамедлительно приступили к извлечению пострадавшей из поврежденной автомашины. В результате проведенных аварийно-спасательных работ, женщина была успешно вызволена и передана карете скорой помощи", - говорится в сообщении.
Что делать при попадании в ДТП?
На сайте "Электронного правительства" говорится, что в случае ДТП вам необходимо:
- удостовериться, что нет пострадавших, а если есть, то вызвать скорую помощь;
- включить "аварийную сигнализацию" и установить знак аварийной остановки;
- если были свидетели происшествия, следует записать их контактные данные;
- вызвать сотрудников административной полиции (102 – если нет пострадавших / 112 – если есть, и страховых агентов).
По прибытии сотрудники дорожно-патрульной полиции должны оформить все материалы дела:
- составить схему ДТП;
- протокол осмотра места ДТП;
- административный протокол;
- отобрать объяснения;
- направить водителей на медицинское освидетельствование.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2140408-zhenshchinu-prishlos-dostavat-iz-pokorezhennoy-mashiny-posle-dtp-v-akmolinskoy-oblasti/