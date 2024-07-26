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Женщину пришлось доставать из покореженной машины после ДТП в Акмолинской области

Опубликовано:

Автомобиль попал в аварию
Авария. Фото: МЧС РК

Дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадал водитель, произошло в Зерендинском районе Акмолинской области, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.

В результате аварии в покореженном авто застряла женщина-водитель - потребовалась помощь спасателей.

"Вызванные на место аварии спасатели незамедлительно приступили к извлечению пострадавшей из поврежденной автомашины. В результате проведенных аварийно-спасательных работ, женщина была успешно вызволена и передана карете скорой помощи", - говорится в сообщении.

Что делать при попадании в ДТП?

На сайте "Электронного правительства" говорится, что в случае ДТП вам необходимо:

  1. удостовериться, что нет пострадавших, а если есть, то вызвать скорую помощь;
  2. включить "аварийную сигнализацию" и установить знак аварийной остановки;
  3. если были свидетели происшествия, следует записать их контактные данные;
  4. вызвать сотрудников административной полиции (102 – если нет пострадавших / 112 – если есть, и страховых агентов).

По прибытии сотрудники дорожно-патрульной полиции должны оформить все материалы дела:

  1. составить схему ДТП;
  2. протокол осмотра места ДТП;
  3. административный протокол;
  4. отобрать объяснения;
  5. направить водителей на медицинское освидетельствование.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2140408-zhenshchinu-prishlos-dostavat-iz-pokorezhennoy-mashiny-posle-dtp-v-akmolinskoy-oblasti/

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