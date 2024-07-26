Женщину пришлось доставать из покореженной машины после ДТП в Акмолинской области

Дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадал водитель, произошло в Зерендинском районе Акмолинской области, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.

В результате аварии в покореженном авто застряла женщина-водитель - потребовалась помощь спасателей.

"Вызванные на место аварии спасатели незамедлительно приступили к извлечению пострадавшей из поврежденной автомашины. В результате проведенных аварийно-спасательных работ, женщина была успешно вызволена и передана карете скорой помощи", - говорится в сообщении.

Что делать при попадании в ДТП?

На сайте "Электронного правительства" говорится, что в случае ДТП вам необходимо:

удостовериться, что нет пострадавших, а если есть, то вызвать скорую помощь; включить "аварийную сигнализацию" и установить знак аварийной остановки; если были свидетели происшествия, следует записать их контактные данные; вызвать сотрудников административной полиции (102 – если нет пострадавших / 112 – если есть, и страховых агентов).

По прибытии сотрудники дорожно-патрульной полиции должны оформить все материалы дела:

составить схему ДТП; протокол осмотра места ДТП; административный протокол; отобрать объяснения; направить водителей на медицинское освидетельствование.