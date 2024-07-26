Трактор столкнулся с авто в Павлодарской области
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В Павлодарской области трактор "Беларус" столкнулся с легковым автомобилем, пассажирка которого получила травмы и оказалась в больнице, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.
Как сообщает пресс-служба ведомства, на 14-м километре автодороги Павлодар - Аксу водитель трактора МТЗ-82, не убедившись в безопасности движения, совершил столкновение с автомобилем Suzuki Grand Vitara.
"В результате ДТП пассажир Suzuki Grand Vitara с травмами госпитализирована в больницу", - отметили в ДП Павлодарской области.
Транспортные средства водворены на специальную стоянку. Проводится проверка.
Ранее в Павлодарской области на автодороге "Нурлы жол" произошло ДТП с участием фуры и "ГАЗели". По данным полиции, водитель грузовика Daf не рассчитал скорость и столкнулся с "ГАЗелью", которая от удара совершила наезд на ограждение. Водитель последней погиб.
А на трассе Алматы - Екатеринбург столкнулись три автомашины. Авария произошла в Карагандинской области на дороге в сторону Балхаша. В результате ДТП скончались двое, 10 человек пострадали.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2140069-traktor-stolknulsya-s-avto-v-pavlodarskoy-oblasti/