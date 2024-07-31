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Мотоциклист сбил пешехода и врезался в авто в Павлодаре

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Авария с легковым автомобилем и мотоциклом
ДТП с участием мотоцикла. Иллюстративное фото: KatarzynaBialasiewicz / Getty Images

В Павлодаре мотоциклист совершил наезд на пешехода, после чего они оба оказались в больнице. Также в ДТП пострадал легковой автомобиль, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщает пресс-служба ведомства, 30 июля водитель мотоцикла марки Kawasaki, двигаясь по улице Торайгырова, совершил наезд на пешехода, после мототранспорт продолжил движение и совершил столкновение с автомашиной Chevrolet Cruze.

"В результате ДТП водитель мотоцикла и пешеход госпитализированы в больницу", - рассказали в ДП Павлодарской области.

Мотоцикл водворили на коммунальную стоянку. Проводится проверка.

Ранее в Павлодаре автомобиль сбил женщину, переходившую дорогу по пешеходному переходу на пересечении улиц Машхура Жусупа и Толстого. Она попала в больницу с травмами. Автомашину "ГАЗель" водворили на штрафстоянку. Проводится проверка.

Также на улице Академика Чокина в Павлодаре на нерегулируемом пешеходном переходе автомобиль "ВАЗ-21114" совершил наезд на 19-летнюю девушку. Ей понадобилась медицинская помощь. Машину забрали на спецстоянку.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2142603-motociklist-sbil-peshehoda-i-vrezalsya-v-avto-v-pavlodare/

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