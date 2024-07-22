Два человека пострадали в ДТП в Павлодаре

В Павлодаре в результате столкновения двух легковых автомобилей на одной из улиц города пострадали два человека, которых доставили в больницу, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщает пресс-служба ведомства, 21 июля водитель автомашины Jac по улице Жибек Жолы совершил столкновение с автомашиной Mercedes-Benz.

"В результате ДТП два пассажира автомашины Jac госпитализированы в больницу", - отметили в ДП Павлодарской области.

Транспортные средства водворены на штрафстоянку. Проводится проверка.

21 июля на трассе в Акмолинской области опрокинулся грузовик, перевозивший около 8 тонн лакокрасочного материала. В связи с тем, что краска разлилась по дороге, движение по ней ограничили.

Во избежание ДТП полицейскими Акмолинской области было организовано сопровождение авто. Так, стражи порядка сопроводили в столицу более тысячи автомашин.

Ранее в Сети распространилось видео с места ночного ДТП в Павлодарской области. Участниками аварии на трассе Астана - Павлодар стали нескольких автомобилей и табун лошадей. В результате ДТП люди не пострадали.