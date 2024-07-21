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Грузовик c тоннами краски опрокинулся на севере Казахстана: как полиция справляется с потоком авто

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Опрокинувшийся грузовик
Опрокинувшийся грузовик. Фото: t.me/POLICE_of_KZ

На трассе в Акмолинской области сегодня опрокинулся грузовик с лакокрасочным материалом. Движение по дороге ограничили, полицейские сопровождали другие авто, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

21 июля на автодороге "Астана - Петропавловск" опрокинулся грузовик, перевозивший около 8 тонн лакокрасочного материала. В результате происшествия пострадавших нет. В отношении водителя возбуждено административное производство по статье 610 КоАП РК.

Из-за работ по устранению краски на дороге движение по трассе ограничили.

Как сообщается в новостном Telegram-канале МВД, во избежание ДТП полицейскими Акмолинской области было организовано сопровождение авто. Так, стражи порядка сопроводили в столицу более тысячи автомашин.

Место происшествия
Место происшествия. Фото: t.me/POLICE_of_KZ

Согласно статье 610 КоАП, нарушение водителями транспортных средств ПДД, повлекшее повреждение ТС, грузов, дорог, дорожных и других сооружений или иного имущества, причинившее материальный ущерб, влечет:

  • штраф в размере 20 МРП (73,8 тыс. тенге);
  • либо лишение права управления транспортным средством до 6 месяцев.

Напомним, в апреле в Павлодарской области перевернулся "КамАЗ" с 19,5 тоннами жидкого битума, который разлился на площади 260 квадратных метров. ДТП произошло в районе Алюминиевого завода.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2137545-gruzovik-c-tonnami-kraski-oprokinulsya-na-severe-kazahstana-kak-policiya-spravlyaetsya-s-potokom-avto/

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