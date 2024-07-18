BMW сбил двух человек, ремонтировавших авто на дороге в Алматы. Один из них скончался

Сегодня ночью в Алматы водитель BMW сбил двух человек на улице Саина. Один из пострадавших скончался на месте, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу полиции мегаполиса.

По информации ведомства, ДТП произошло сегодня в половине первого ночи в Ауэзовском районе Алматы.

"Водитель автомашины марки BMW, следуя по улице Саина в северном направлении, допустил наезд на стоявшую в левом ряду автомашину марки Nissan и двух пешеходов.

Вследствие аварии один из пешеходов, 48-летний мужчина, скончался на месте происшествия", - говорится в сообщении.

Сейчас по факту ДТП, повлекшего смерть человека, возбуждено уголовное дело. Назначены экспертизы.

ДТП в Алматы. Фото: zakon.kz

По информации Zakon.kz, джип Nissan Mistral сломался на дороге. Машина стояла на домкрате, а водитель и его пассажир меняли заднее колесо. Машина стояла в левом ряду.

Второй пострадавший, по данным издания, госпитализирован.

ДТП в Алматы. Фото: zakon.kz

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Вместе с тем в четверг утром стало известно, что в Алматы произошло еще одно ДТП с автобусом. По словам очевидца, водитель пассажирского автобуса №32 при развороте въехал в забор частного дома и задел газовую трубу. Предположительно, водитель автобуса был пьян.

Отметим, что статья 345 Уголовного кодекса РК предусматривает наказание за нарушение лицом, управляющим автомобилем, троллейбусом, трамваем либо другим механическим транспортным средством, ПДД или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение вреда здоровью или смерь человека.

При этом меры наказания распределяются так:

если пострадавший получил вред здоровью средней тяжести , деяние наказывается штрафом в размере до 160 МРП либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 160 часов, либо арестом на срок до 40 суток, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 2 лет.

, деяние наказывается штрафом в размере до 160 МРП либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 160 часов, либо арестом на срок до 40 суток, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 2 лет. если пострадавший получил тяжкий вред здоровью - наказывается штрафом в размере до 2 тыс. МРП либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 600 часов, либо ограничением свободы на срок до 2 лет, либо лишением свободы на тот же срок, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

- наказывается штрафом в размере до 2 тыс. МРП либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 600 часов, либо ограничением свободы на срок до 2 лет, либо лишением свободы на тот же срок, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет. если погиб один человек - наказывается лишением свободы на срок до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет.

- наказывается лишением свободы на срок до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет. если погибли двое и более человек - наказывается лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 7 лет.