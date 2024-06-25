Top.Mail.Ru
Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Путешествия

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Смертельное столкновение мопеда и мотоцикла произошло в ЗКО

Опубликовано:

Коридор больницы
Больница. Иллюстративное фото: David Sacks / Getty Images

В поселке Переметное в ЗКО мопед столкнулся с мотоциклом после выезда на "встречку". После аварии в больницу доставили несколько человек, один из них скончался, передает "Мой город".

Сообщается, что ДТП произошло 20 июня в 03:30 в поселке Переметное, недалеко от АЗС.

По данным пресс-службы Департамента полиции ЗКО, водитель мопеда Alpha Samurai не справился с рулевым управлением, выехал на полосу встречного движения и лоб в лоб столкнулся с мотоциклом. Полицейские назначили экспертизы и проводят расследование. 

При этом, по информации управления здравоохранения региона, оказалось, что пострадавшими являются подростки – 2006, 2007 и 2008 годов рождения. Двоих с различными травмами доставили в районную больницу, а позже в сопровождении медработников транспортировали в областную детскую многопрофильную больницу. 

"Пациент 2006 года рождения поступил в медучреждение в тяжелом состоянии. На вторые сутки он скончался.

Подросткам 16 и 17 лет назначили амбулаторное лечение. Еще один 16-летний пациент прооперирован. Врачи оценивают его состояние как средней степени тяжести. Он находится в отделении травматологии", – рассказали в ведомстве.

Напомним, вчера стало известно, что в ЗКО тела трех человек обнаружили в сгоревшем на трассе автомобиле.

А до этого сообщалось о том, что в регионе полицейский за рулем автомобиля столкнулся с лошадью, после чего в него врезалась другая машина. В этой аварии погиб один человек.

При этом утром 22 июня на территории Западно-Казахстанской области произошло ДТП, в результате которого погибли четыре человека.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2123889-molodoy-paren-pogib-posle-stolknoveniya-mopeda-i-motocikla-v-zko/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie