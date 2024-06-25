Смертельное столкновение мопеда и мотоцикла произошло в ЗКО

В поселке Переметное в ЗКО мопед столкнулся с мотоциклом после выезда на "встречку". После аварии в больницу доставили несколько человек, один из них скончался, передает "Мой город".

Сообщается, что ДТП произошло 20 июня в 03:30 в поселке Переметное, недалеко от АЗС.

По данным пресс-службы Департамента полиции ЗКО, водитель мопеда Alpha Samurai не справился с рулевым управлением, выехал на полосу встречного движения и лоб в лоб столкнулся с мотоциклом. Полицейские назначили экспертизы и проводят расследование.

При этом, по информации управления здравоохранения региона, оказалось, что пострадавшими являются подростки – 2006, 2007 и 2008 годов рождения. Двоих с различными травмами доставили в районную больницу, а позже в сопровождении медработников транспортировали в областную детскую многопрофильную больницу.

"Пациент 2006 года рождения поступил в медучреждение в тяжелом состоянии. На вторые сутки он скончался.

Подросткам 16 и 17 лет назначили амбулаторное лечение. Еще один 16-летний пациент прооперирован. Врачи оценивают его состояние как средней степени тяжести. Он находится в отделении травматологии", – рассказали в ведомстве.

Напомним, вчера стало известно, что в ЗКО тела трех человек обнаружили в сгоревшем на трассе автомобиле.

А до этого сообщалось о том, что в регионе полицейский за рулем автомобиля столкнулся с лошадью, после чего в него врезалась другая машина. В этой аварии погиб один человек.

При этом утром 22 июня на территории Западно-Казахстанской области произошло ДТП, в результате которого погибли четыре человека.