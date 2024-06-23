Четыре человека погибли на трассе в ЗКО

Утром 22 июня на территории Западно-Казахстанской области произошло ДТП, в результате которого погибли четыре человека. Об этом сообщили в ДП региона, передает "Мой город".

В ведомстве рассказали, что столкновение автомобилей произошло на автодороге Самара - Шымкент недалеко от поселка Косколь Каратобинского района.

По данным ДП ЗКО, 43-летний водитель Lada Priora выехал на полосу встречного движения и столкнулся с Mazda. В результате ДТП оба водителя и два пассажира скончались на месте. Еще два пассажира получили серьезные телесные повреждения.

По факту аварии начали досудебное расследование по ст.345 УК РК.

Добавим, что согласно ч.4 ст.345 УК РК нарушение лицом, управляющим автомобилем, троллейбусом, трамваем либо другим механическим транспортным средством, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц, наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до семи лет.

А в соответствии со ст.35 УПК РК уголовное дело подлежит прекращению в отношении умершего, за исключением случаев, когда производство по делу необходимо для реабилитации умершего или расследования дела в отношении других лиц, а также установления имущества, добытого незаконным путем, денежных средств и иных ценностей, подлежащих конфискации, обеспечивающих возмещение причиненного вреда.