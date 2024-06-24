Тела трех человек нашли в сгоревшем авто в ЗКО

Тела трех человек обнаружили в сгоревшем автомобиле на трассе в Западно-Казахстанской области. В департаменте полиции сообщили, что ведется расследование, передает "Мой город".

По информации ДП ЗКО, авария произошла сегодня, 24 июня, в 16:45 на трассе Самара - Шымкент в районе поселка Анкаты Теректинского района. Автомобиль Toyota Prado въехал в прицеп фуры Volvo.

"В результате ДТП внедорожник загорелся. После тушения в салоне автомобиля обнаружили три обгоревших трупа", - рассказали в областном департаменте полиции.

Обстоятельства происшествия выясняются, ведется расследование.

Напомним, 22 июня на этой же автодороге Самара - Шымкент произошла другая смертельная авария. 43-летний водитель Lada Priora выехал на полосу встречного движения и столкнулся с Mazda. В результате ДТП оба водителя и два пассажира скончались на месте. Еще два пассажира получили серьезные телесные повреждения.

Добавим, по информации на сайте правовой статистики, за 5 месяцев 2024 года в Казахстане было зарегистрировано 8234 ДТП. Число пострадавших в них составило 10 143 человека, а погибших - 767 человек.