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Подросток на скутере попал в ДТП в Кульсары

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Молодой парень сидит за рулем скутера
Иллюстративное фото: pxhere.com

В мае этого года в Кульсары 15-летний водитель мопеда въехал в автомобиль. Мать несовершеннолетнего обязали выплатить штраф, сообщает суд Атырауской области.

Как сообщается в официальном Facebook-аккаунте судов Атырауской области, в специализированном межрайонном суде по делам несовершеннолетних Атырауской области рассмотрено дело об административном правонарушении.

По ч. 3 ст. 127 КоАП Республики Казахстан перед судом предстала мать 15-летнего водителя скутера.

По информации ведомства, в мае 2024 года в дневное время несовершеннолетний Н. Л., управляя мопедом «Самурай» без водительских прав, совершил столкновение с автомобилем марки «Toyota Camry» в Кульсары.

В результате ненадлежащего исполнения ответчицей Р. С. обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего сына, он совершил умышленное деяние с признаками административного правонарушения, заявляет суд.

Вина Р. С. полностью доказана материалами дела, утверждается в публикации. Ответчица, признав свою вину, извинилась за действия сына.

Постановлением суда Р. С. признана виновной по ч. 3 ст. 127 КоАП, с учетом ее личности, обстоятельств, смягчающих ответственность, характера правонарушения, на нее наложено наказание в виде административного штрафа в размере 51 688 тенге.

Постановление суда вступило в законную силу.

Напомним, в апреле подросток на скутере пострадал в ДТП в Мангистау. Несовершеннолетнего на мопеде сбил легковой автомобиль, заявили в полиции.

А в октябре прошлого года в Алматы мопед столкнулся с "КамАЗом". Подросток, находившийся за рулем мопеда, умер на месте аварии.

Отметим, в апреле депутаты мажилиса приняли в первом чтении проект закона, которым вносятся новые требования для водителей мопедов в Казахстане. В мае мажилис информировал, что поправки в КоАП были приняты во втором чтении и документ направили в сенат для рассмотрения.

Согласно законопроекту в Казахстане предлагается:

  • ввести государственную регистрацию мопедов с объемом двигателя менее 50 кубических сантиметров;
  • установить требования к водителям мопедов;
  • наделить местные исполнительные органы компетенцией по определению порядка эксплуатации электросамокатов;
  • ввести нормы по цифровизации дорожной безопасности.

Кроме того, в рамках Кодекса об административных правонарушениях:

  • вводится ужесточение ответственности лиц, значительно превышающих допустимую скорость;
  • водители мопеда приравниваются к водителям механических транспортных средств;
  • возрастает ответственность должностного лица за повторное правонарушение, связанное с содержанием дорог и дорожных сооружений.

Позже в кулуарах вице-министр внутренних дел Игорь Лепеха сообщил, что для водителей мопедов вносится новое требование – управлять этим транспортным средством теперь можно будет только с 16 лет, для этого будет необходима категория прав А1.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2121783-podrostok-na-skutere-popal-v-dtp-v-kulsary/

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