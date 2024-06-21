Подросток на скутере попал в ДТП в Кульсары

В мае этого года в Кульсары 15-летний водитель мопеда въехал в автомобиль. Мать несовершеннолетнего обязали выплатить штраф, сообщает суд Атырауской области.

Как сообщается в официальном Facebook-аккаунте судов Атырауской области, в специализированном межрайонном суде по делам несовершеннолетних Атырауской области рассмотрено дело об административном правонарушении.

По ч. 3 ст. 127 КоАП Республики Казахстан перед судом предстала мать 15-летнего водителя скутера.

По информации ведомства, в мае 2024 года в дневное время несовершеннолетний Н. Л., управляя мопедом «Самурай» без водительских прав, совершил столкновение с автомобилем марки «Toyota Camry» в Кульсары.

В результате ненадлежащего исполнения ответчицей Р. С. обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего сына, он совершил умышленное деяние с признаками административного правонарушения, заявляет суд.

Вина Р. С. полностью доказана материалами дела, утверждается в публикации. Ответчица, признав свою вину, извинилась за действия сына.

Постановлением суда Р. С. признана виновной по ч. 3 ст. 127 КоАП, с учетом ее личности, обстоятельств, смягчающих ответственность, характера правонарушения, на нее наложено наказание в виде административного штрафа в размере 51 688 тенге.

Постановление суда вступило в законную силу.

Напомним, в апреле подросток на скутере пострадал в ДТП в Мангистау. Несовершеннолетнего на мопеде сбил легковой автомобиль, заявили в полиции.

А в октябре прошлого года в Алматы мопед столкнулся с "КамАЗом". Подросток, находившийся за рулем мопеда, умер на месте аварии.

Отметим, в апреле депутаты мажилиса приняли в первом чтении проект закона, которым вносятся новые требования для водителей мопедов в Казахстане. В мае мажилис информировал, что поправки в КоАП были приняты во втором чтении и документ направили в сенат для рассмотрения.

Согласно законопроекту в Казахстане предлагается:

ввести государственную регистрацию мопедов с объемом двигателя менее 50 кубических сантиметров;

установить требования к водителям мопедов;

наделить местные исполнительные органы компетенцией по определению порядка эксплуатации электросамокатов;

ввести нормы по цифровизации дорожной безопасности.

Кроме того, в рамках Кодекса об административных правонарушениях:

вводится ужесточение ответственности лиц, значительно превышающих допустимую скорость;

водители мопеда приравниваются к водителям механических транспортных средств;

возрастает ответственность должностного лица за повторное правонарушение, связанное с содержанием дорог и дорожных сооружений.

Позже в кулуарах вице-министр внутренних дел Игорь Лепеха сообщил, что для водителей мопедов вносится новое требование – управлять этим транспортным средством теперь можно будет только с 16 лет, для этого будет необходима категория прав А1.