Подросток на скутере пострадал в ДТП в Мангистау

Несовершеннолетний на скутере попал в ДТП в Актау - подробности дорожной аварии рассказали в департаменте полиции Мангистауской области, передает местное издание "Лада".

Дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня, 13 апреля, примерно в 12:30 на перекрестке у строительного рынка "Жайык" в 31 микрорайоне.

Несовершеннолетнего на мопеде сбил легковой автомобиль, заявили в полиции.

Пострадавшего, по информации ведомства, доставили в Мангистаускую областную детскую больницу. В настоящее время он находится под наблюдением врачей.

По данному факту начато расследование.

Отметим, на официальном сайте "Электронного правительства" говорится, что в случае ДТП вам необходимо:

удостовериться что нет пострадавших, если есть, то вызвать скорую помощь; включить «аварийную сигнализацию» и установить знак аварийной остановки; если были свидетели происшествия, следует записать их контактные данные. Это может пригодиться при особых случаях; вызвать сотрудников административной полиции (102 – если нет пострадавших / 112 – если есть (звонки бесплатные)) и страховых агентов (тел.: смотреть страховку).

По прибытию, сотрудники дорожно-патрульной полиции должны оформить все материалы дела:

составить схему ДТП, протокол осмотра места ДТП, административный протокол, отобрать объяснения, направить водителей на медицинское освидетельствование.

Сотрудники дорожно-патрульной полиции так же проверяют все ваши документы, рисуют схему и просят отбуксировать транспортные средства в некоторых случаях, когда на месте ДТП транспортное средство затрудняет движения других автомобилей.

Далее сотрудник дорожно-патрульной полиции, выдает вам бланк объяснительной на имя начальника управления местной полицейской службы.

Вы заполняете бланк, в нем обязательно необходимо указать ориентировочное время ДТП, пересечение улиц (напротив чего), гос. номер автомашины, направления движения и детальное описание происшествия, также номер полиса ОГПО.