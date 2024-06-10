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Эзотерика

Врезался в дерево: пять человек погибли в аварии в Алматинской области (видео)

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Спасатели и полицейские на месте ДТП
Спасатели и полицейские на месте ДТП. Кадр из видео: instagram.com/police_almobl

Смертельная авария произошла вчера, 9 июня, в Алматинской области - автомобиль съехал в кювет и врезался в дерево. Погибли пять человек, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП.

Как сообщается в Instagram-аккаунте Департамента полиции Алматинской области, ДТП произошло на 55 км автодороги Алматы - Оскемен.

По данным полицейских, водитель Nissan Primera, не справившись с рулевым управлением, съехал в кювет и врезался в дерево. В результате ДТП водитель и четверо пассажиров от полученных травм погибли на месте.

Мальчик 12 лет госпитализирован в больницу города Қонаев.

"По данному факту с назначением необходимых экспертиз начато досудебное расследование", - говорится в сообщении полиции.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2114637-vrezalsya-v-derevo-pyat-chelovek-pogibli-v-avarii-v-almatinskoy-oblasti-video/

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