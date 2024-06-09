Пять человек погибли, трое пострадали в массовом ДТП под Карагандой (видео)

Вчера вечером в Карагандинской области случилась страшная авария, унесшая жизни пятерых человек, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на полицию.

Кадры с места аварии появились в Instagram-аккаунте dorogi_karagandy.

Как сообщили корреспонденту NUR.KZ в Департаменте полиции Карагандинской области, авария случилась 8 июня в 22:23 на 931-м км автодороги "Кызылорда-Павлодар" - столкнулись три авто: Audi, Chevrolet Cobalt и Toyota Previa.

В результате аварии на месте ДТП погибли четыре пассажира и 22-летний водитель Chevrolet Cobalt.

21-летний водитель Audi, его 17-летний пассажир и 39-летний пассажир Toyota госпитализированы.

"По факту возбуждено уголовное дело. Назначены соответствующие экспертизы", - сообщили в ДП.

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Напомним, накануне сообщалось, что в Мангистауской области в результате ДТП погибли два школьника, еще двое попали в больницу.

Добавим, что согласно статье 345 Уголовного кодекса РК, за нарушение лицом, управляющим автомобилем, троллейбусом, трамваем либо другим механическим транспортным средством, ПДД или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение вреда здоровью или смерь человека, предусмотрена уголовная ответственность.

При этом меры наказания распределяются так:

если пострадавший получил вред здоровью средней тяжести , деяние наказывается штрафом в размере до 160 МРП либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 160 часов, либо арестом на срок до 40 суток, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 2 лет.

, деяние наказывается штрафом в размере до 160 МРП либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 160 часов, либо арестом на срок до 40 суток, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 2 лет. если пострадавший получил тяжкий вред здоровью – наказывается штрафом в размере до 2 тыс. МРП либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 600 часов, либо ограничением свободы на срок до 2 лет, либо лишением свободы на тот же срок, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

– наказывается штрафом в размере до 2 тыс. МРП либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 600 часов, либо ограничением свободы на срок до 2 лет, либо лишением свободы на тот же срок, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет. если погиб один человек – наказывается лишением свободы на срок до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет.

– наказывается лишением свободы на срок до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет. если погибли двое и более человек – наказывается лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 7 лет.