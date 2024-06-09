Победители олимпиад и активисты: что известно о погибших в ДТП близ Актау школьниках

Накануне недалеко от Актау произошло ДТП, в котором погибли два школьника, еще двое пострадали. В управлении образования высказались о трагедии, передает Lada.kz.

Как сообщили журналистам в управлении образования Мангистауской области, все четыре ученика учились в одной школе села Акшукур.

Трагическая поездка не была связана с каким-либо запланированным мероприятием.

"Они - победители различных олимпиад и соревнований, отличались хорошей успеваемостью, активисты, члены школьного дебатного клуба. Посещали кружки и секции. На учете по правонарушениям не состояли", - говорится в сообщении ведомства.

Напомним, вчера, 8 июня, на трассе под Актау произошло ДТП. В авто находились четверо школьников, двое из них – 2008 и 2009 годов рождения – погибли на месте. Один сейчас находится в больнице в тяжелом состоянии, еще одного выписали после оказания помощи.

В полиции сообщили, что по факту нарушения ПДД или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами, возбуждено уголовное дело.

Другие подробности произошедшего неизвестны.