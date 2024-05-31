Эвакуатор врезался в надземную конструкцию LRT в Астане (видео)

Вчера вечером в Астане эвакуатор, перевозящий трактор, врезался в одну из строящихся конструкций LRT. По данным полиции, водитель не рассчитал габариты техники, передает NUR.KZ.

Видео с места происшествия опубликовали в Instagram-паблике "Астана Сергек". Судя по кадрам, эвакуатор, на котором возвышался трактор, не смог проехать под строящейся конструкцией.

"Один из (элементов – прим. ред.) конструкции упал на трактор. Чудом никто из строителей не пострадал", – написали авторы публикации.

Отмечается, что видео было снято вчера в 21:15.

Произошедшее прокомментировали представители ДП Астаны.

"30 мая текущего года 60-летний водитель, управляя автомашиной марки Howo, перевозящий крупногабаритную специальную технику, по проспекту Улы Дала со стороны проспекта Туран на пересечении с проспектом Кабанбай батыра, не учитывая габариты ТС (высоты), повредил конструкцию ЛРТ", – сообщили стражи порядка.

Отмечается, что жертв и пострадавших нет. Водитель привлечен к административной ответственности, материал передан в административный суд.

Также напомним, в ноябре прошлого года в Астане очевидцы сняли на видео накренившуюся опору LRT. В CTS тогда поясняли, что при заливке бетона и повышенной нагрузке на болтовое соединение выдавило опалубку, в результате чего конструкция железобетонной опоры допустила крен.

При этом отметим, в конце сентября прошлого года в Сети также появилось видео с покосившейся опорой для LRT.

Тогда министр транспорта Марат Карабаев заверял, что безопасность LRT гарантируют как казахстанские, так и иностранные компании.

"Конечно, безопасность – это главный вопрос. Мы всегда держим эту проблему на контроле. Но это не говорит о том, что опоры построены некачественно. Строительство LRT было заторможено несколько лет. То есть, полностью не завершено, работа еще проводится", – подчеркивал он.

Добавим, что в столице с середины марта и до конца года перекрывают различные участки по улице Сыганак в связи со строительством LRT. Ранее мы публиковали информацию о том, когда на каких отрезках дороги будет ограничено движение.