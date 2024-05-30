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Конфликт между водителями в Алматы: мужчину прокатили на капоте Toyota

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Мужчина за рулем автомобиля
Мужчина за рулем автомобиля. Кадр из видео: t.me/kris_p_almaty_official

В соцсетях появилось видео конфликта с участием водителей в Алматы. На кадрах видно, как один из участников конфликта прыгает на капот машины, когда другой продолжает движение, передает NUR.KZ.

В Telegram-канале Kris_p_almaty появилось видео с кадрами конфликта в Алматы. По данным канала, все произошло в Наурызбайском районе, на проспекте Алатау. На кадрах видно, как мужчина и его пассажир садятся в машину. За кадром слышен женский голос. Женщина спросила, почему мужчины кричат и используют ненормативную лексику.

Далее видно, что другой участник конфликта снимает на камеру госномер автомобиля, когда Toyota начинает движение. Судя по кадрам, женщина успела передать телефон в руки мужчине, так как съемка не прервалась, он ведет съемку уже с капота автомобиля.

В пресс-службе департамента полиции Алматы корреспонденту NUR.KZ сообщили, что водитель арестован.

"По факту хулиганства возбуждено уголовное дело. Водитель арестован и будет привлечен к ответственности. Другие обстоятельства устанавливаются", - сказали в полиции.

Ранее в Алматы на видео попал конфликт между водителем автомобиля и очевидцами. На перекрестке улиц Мустафина и Торайгырова возле шашлычной произошел инцидент с пьяным посетителем.

Еще одно видео драки водителей появилось в Сети в феврале . На кадрах один из участников конфликта пытается в жесткой форме вытащить второго автолюбителя из машины, при этом периодически нанося удары кулаками. Отмечалось, что действие происходит на трассе Алматы - Бишкек.

Позже в департаменте полиции Алматинской области сообщили, что полицейские задержали одного из участников потасовки – 36-летнего мужчину.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2109480-konflikt-mezhdu-voditelyami-v-almaty-muzhchinu-prokatili-na-kapote-toyota/

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