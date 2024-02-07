Конфликт водителей на трассе близ Алматы: одного из мужчин задержала полиция

Ранее в соцсетях появились кадры драки водителей на трассе Алматы – Бишкек. В департаменте полиции сообщили, что задержали одного из участников потасовки, передает корреспондент NUR.KZ.

Ранее в Сети появилась драка двух водителей на трассе Алматы – Бишкек. На кадрах один из участников конфликта пытается в жесткой форме вытащить второго автолюбителя из машины, при этом периодически нанося удары кулаками.

В департаменте полиции Алматинской области сообщили, что данный факт зарегистрирован в Карасайской районной полиции по факту хулиганства.

Наряду с этим глава областного ДП Бауржан Аленов рассказал, что полицейские задержали одного из участников потасовки – 36-летнего мужчину.

"В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции был установлен и задержан 36-летний уроженец Алматинской области. В настоящее время проводятся все необходимые следственные действия с назначением экспертных исследований для обеспечения полноты, всесторонности и объективности исследования всех обстоятельств инцидента.

В настоящее время задержанный дал признательные показания и в рамках установленных законодательством водворен в ИВС. Вместе с тем задержанный привлечен к ответственности за создание аварийной ситуации и умышленное препятствие дорожному движению", – говорится в сообщении.

Добавим, согласно статье 293 УК РК, хулиганство наказывается: