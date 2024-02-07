Конфликт водителей на трассе близ Алматы: одного из мужчин задержала полиция
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Ранее в соцсетях появились кадры драки водителей на трассе Алматы – Бишкек. В департаменте полиции сообщили, что задержали одного из участников потасовки, передает корреспондент NUR.KZ.
Ранее в Сети появилась драка двух водителей на трассе Алматы – Бишкек. На кадрах один из участников конфликта пытается в жесткой форме вытащить второго автолюбителя из машины, при этом периодически нанося удары кулаками.
В департаменте полиции Алматинской области сообщили, что данный факт зарегистрирован в Карасайской районной полиции по факту хулиганства.
Наряду с этим глава областного ДП Бауржан Аленов рассказал, что полицейские задержали одного из участников потасовки – 36-летнего мужчину.
"В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции был установлен и задержан 36-летний уроженец Алматинской области. В настоящее время проводятся все необходимые следственные действия с назначением экспертных исследований для обеспечения полноты, всесторонности и объективности исследования всех обстоятельств инцидента.
В настоящее время задержанный дал признательные показания и в рамках установленных законодательством водворен в ИВС. Вместе с тем задержанный привлечен к ответственности за создание аварийной ситуации и умышленное препятствие дорожному движению", – говорится в сообщении.
Добавим, согласно статье 293 УК РК, хулиганство наказывается:
- исправительными работами или штрафом до 5 тыс. МРП (18,4 млн тенге);
- либо привлечением к общественным работам на срок до 1200 часов;
- либо ограничением или лишением свободы до 7 лет.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2059665-konflikt-voditeley-na-trasse-bliz-almaty-odnogo-iz-muzhchin-zaderzhala-politsiya/