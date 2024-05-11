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"Мужик, уйди": жесткий конфликт на дороге в Алматы сняли на видео

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Конфликт на дороге в Алматы
Место происшествия. Кадр из видео: instagram.com/newscorr

В Сети появилось видео конфликта на дороге, снятое одним из его участников. Отмечалось, что инцидент произошел в Алматы. Ситуацию прокомментировали в ДП города, передает NUR.KZ.

По данным соцсети, 9 мая около 19.00 в Алматы на перекрестке улиц Мустафина и Торайгырова возле шашлычной произошел инцидент с пьяным посетителем.

"На видеозаписи видно, как водитель серого Hyundai Sonata, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, не смог объехать припаркованный рядом автомобиль и начал нападать на другого водителя. По словам сотрудников заведения, данный посетитель является постоянным клиентом и якобы бывшим сотрудником полиции", - говорится в подписи к опубликованному видео.

На кадрах, которые снимал один из участников инцидента из салона своего авто, видно, что возле машины стоит мужчина и пытается добраться до водителя сквозь приспущенное стекло. В какой-то момент он ломает стекло, запись останавливается.

"Уйди, э, мужик, уйди! Вы что делаете? Вы мою машину испортили! Вы что делаете? Я вам ничего не сделал! Агашка, уйдите, эй! Я сейчас патруль вызову!" - говорит водитель.

Конфликт прокомментировали в ДП Алматы.

"По факту умышленного повреждения чужого имущества возбуждено административное производство. Правонарушитель задержан. Решением суда он подвергнут административному аресту сроком на 15 суток. Вместе с тем сообщаем, что правонарушитель не является и никогда не являлся сотрудником органов внутренних дел", - отметили в пресс-службе ведомства.

Напомним, ранее сообщалось, что в Шымкенте два автомобиля не смогли разъехаться на дороге. Участники конфликта из "ГАЗели" избили водителя Chevrolet, а тот проехался автомобилем по одному из обидчиков. Пострадавший получил разрыв печени, повреждение желчного пузыря и другие травмы внутренних органов. Он был госпитализирован в крайне тяжелом состоянии, в больнице его поместили в реанимацию.

Суд признал 20-летнего водителя Chevrolet виновным, но в связи с примирением сторон назначил наказание в виде ограничения свободы сроком на 3 года 9 месяцев.

Также в соцсетях появились кадры драки водителей на трассе Алматы - Бишкек. В ДП Алматинской области сообщили, что задержали одного из участников потасовки.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2098784-muzhik-uydi-zhestkiy-konflikt-na-doroge-v-almaty-snyali-na-video/

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