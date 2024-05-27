Пять человек погибли в ДТП в области Ұлытау

В области Ұлытау в результате столкновения двух автомобилей на трассе погибли пять человек. Ведется расследование происшествия, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщается в официальном аккаунте ведомства в Instagram, 26 мая на автодороге Жезказган - Есиль - Петропавловск случилось дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей.

"В результате аварии 5 человек погибли. По факту дорожно-транспортного происшествия начато досудебное расследование. Назначены соответствующие экспертизы", - отметили в ДП региона.

Ранее в Жамбылской области произошло ДТП. Молодая женщина за рулем Toyota Camry не справилась с управлением, и автомобиль перевернулся. В результате она погибла на месте аварии. Трое пострадавших, в том числе выпускник 11 класса, попали в больницу.

А на трассе в области Абай произошла дорожная авария с участием лося. Водитель Lexus, следуя в направлении города Семея, не успел среагировать и сбил животное насмерть. Человеческих жертв удалось избежать.

Также смертельное ДТП произошло глубокой ночью в Ауэзовском районе Алматы. На проспекте Райымбека столкнулись две автомашины. Водитель одной из них от полученных травм скончался.