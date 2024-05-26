Женщина погибла в ДТП в Жамбылской области, еще трое, в том числе выпускник, – в больнице

Вчера в Жамбылской области произошло ДТП. На месте погибла 21-летняя водитель, а еще трое, в том числе выпускник 11 класса, попали в больницу, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат Жуалинского района.

По данным ведомства, авто направлялось из села Жанаталап в село Актоган.

"21-летний водитель автомобиля Toyota Camry не справилась с управлением, и автомобиль перевернулся", – говорится в сообщении.

Отмечается, что на месте ДТП скончалась 21-летняя женщина. Ее пассажиры – граждане 20 и 17 лет, а также выпускник 11 класса – были доставлены в больницу.

"Ситуация стабильная и под контролем. По факту происшествия возбуждено уголовное дело и назначены необходимые экспертизы", – добавили в акимате.

Отметим, что статья 345 Уголовного кодекса РК предусматривает наказание за нарушение лицом, управляющим автомобилем, троллейбусом, трамваем либо другим механическим транспортным средством, ПДД или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение вреда здоровью или смерь человека.

При этом меры наказания распределяются так: