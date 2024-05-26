Женщина погибла в ДТП в Жамбылской области, еще трое, в том числе выпускник, – в больнице
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Вчера в Жамбылской области произошло ДТП. На месте погибла 21-летняя водитель, а еще трое, в том числе выпускник 11 класса, попали в больницу, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат Жуалинского района.
По данным ведомства, авто направлялось из села Жанаталап в село Актоган.
"21-летний водитель автомобиля Toyota Camry не справилась с управлением, и автомобиль перевернулся", – говорится в сообщении.
Отмечается, что на месте ДТП скончалась 21-летняя женщина. Ее пассажиры – граждане 20 и 17 лет, а также выпускник 11 класса – были доставлены в больницу.
"Ситуация стабильная и под контролем. По факту происшествия возбуждено уголовное дело и назначены необходимые экспертизы", – добавили в акимате.
Отметим, что статья 345 Уголовного кодекса РК предусматривает наказание за нарушение лицом, управляющим автомобилем, троллейбусом, трамваем либо другим механическим транспортным средством, ПДД или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение вреда здоровью или смерь человека.
При этом меры наказания распределяются так:
- если пострадавший получил вред здоровью средней тяжести, деяние наказывается штрафом в размере до 160 МРП либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 160 часов, либо арестом на срок до 40 суток, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 2 лет.
- если пострадавший получил тяжкий вред здоровью – наказывается штрафом в размере до 2 тыс. МРП либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 600 часов, либо ограничением свободы на срок до 2 лет, либо лишением свободы на тот же срок, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.
- если погиб один человек – наказывается лишением свободы на срок до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет.
- если погибли двое и более человек – наказывается лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 7 лет.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2106981-zhenshchina-pogibla-v-dtp-v-zhambylskoy-oblasti-eshche-troe-v-tom-chisle-vypusknik-v-bolnice/