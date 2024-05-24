Смертельное ДТП произошло ночью в Алматы

Смертельное ДТП произошло в Ауэзовском районе Алматы сегодня ночью - скончался один из водителей авто. Начато досудебное расследование, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на ДП города.

Дорожно-транспортное происшествие произошло 24 мая в 02:35 в Ауэзовском районе Алматы.

"На проспекте Райымбека столкнулись две автомашины. Водитель одной из них от полученных травм скончался. По факту ДТП со смертельным исходом начато досудебное расследование. Назначены экспертизы. Другие обстоятельства аварии устанавливаются", - рассказала корреспонденту NUR.KZ официальный представитель департамента полиции Алматы.

Одна из машин, попавшая в ДТП. Фото: zakon.kz

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