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Смертельное ДТП произошло ночью в Алматы

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Авто, попавшие в аварию в Алматы
Авто, попавшие в аварию. Фото: zakon.kz

Смертельное ДТП произошло в Ауэзовском районе Алматы сегодня ночью - скончался один из водителей авто. Начато досудебное расследование, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на ДП города.

Дорожно-транспортное происшествие произошло 24 мая в 02:35 в Ауэзовском районе Алматы.

"На проспекте Райымбека столкнулись две автомашины. Водитель одной из них от полученных травм скончался. По факту ДТП со смертельным исходом начато досудебное расследование. Назначены экспертизы. Другие обстоятельства аварии устанавливаются", - рассказала корреспонденту NUR.KZ официальный представитель департамента полиции Алматы.

Одна из машин, попавшая в ДТП
Одна из машин, попавшая в ДТП. Фото: zakon.kz

Ранее в селе в Атырауской области погиб ребенок, на которого был совершен наезд на мотоцикле. Подозреваемым стал подросток.

В Туркестанской области 60-летнего жителя Шымкента осудили на 7 лет лишения свободы за ДТП, которое унесло жизни сразу семи человек. Сообщалось, что мужчина взялся отвезти группу родственников из 17 человек из Шымкента на свадьбу в Тараз, а когда они возвращались с мероприятия, он заснул за рулем и допустил столкновение с другим авто.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2106198-smertelnoe-dtp-proizoshlo-nochyu-v-almaty/

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