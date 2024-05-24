"Не успел среагировать": ДТП с участием лося произошло в области Абай

На трассе в области Абай произошла авария - водитель сбил насмерть лося. Человеческих жертв удалось избежать, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу департамента полиции региона.

Как сообщает пресс-служба полиции области Абай в Telegram-канале, лось стал причиной аварии.

"23 мая на трассе "Омск-Майкапчагай" произошло ДТП. Примерно в 21:20 39-летний водитель Lexus, следуя в направлении города Семей, не успел среагировать на лося, перебегавшего проезжую часть дороги. В результате ДТП пострадавших в машине нет. Лось же скончался от полученных травм", - говорится в сообщении.

Сотрудники полиции региона призывают водителей быть внимательнее на дорогах.

Напомним, весной прошлого года сообщалось, что лошадь стала причиной смертельного дорожно-транспортного происшествия на трассе Ушарал - Достык в области Жетісу. В аварии погиб 44-летний мужчина.

В августе на трассе в Акмолинской области произошло ДТП, в результате которого пострадали два человека, - авто столкнулось с лосем.

В Павлодарской области несколько человек попали в больницу после столкновения автомобиля с лошадьми. Хозяина животных тогда оштрафовали на 35 тыс. тенге.

Также в Акмолинской области произошло ДТП с участием косули. В результате происшествия погибла молодая женщина.

В конце года в области Жетісу выбежавшая на дорогу лошадь стала причиной ДТП, в результате которого погиб один человек.

Что делать водителям при ДТП?

По информации на сайте "Электронного правительства", водитель, причастный к ДТП, обязан: