"Не успел среагировать": ДТП с участием лося произошло в области Абай
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На трассе в области Абай произошла авария - водитель сбил насмерть лося. Человеческих жертв удалось избежать, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу департамента полиции региона.
Как сообщает пресс-служба полиции области Абай в Telegram-канале, лось стал причиной аварии.
"23 мая на трассе "Омск-Майкапчагай" произошло ДТП. Примерно в 21:20 39-летний водитель Lexus, следуя в направлении города Семей, не успел среагировать на лося, перебегавшего проезжую часть дороги. В результате ДТП пострадавших в машине нет. Лось же скончался от полученных травм", - говорится в сообщении.
Сотрудники полиции региона призывают водителей быть внимательнее на дорогах.
Напомним, весной прошлого года сообщалось, что лошадь стала причиной смертельного дорожно-транспортного происшествия на трассе Ушарал - Достык в области Жетісу. В аварии погиб 44-летний мужчина.
В августе на трассе в Акмолинской области произошло ДТП, в результате которого пострадали два человека, - авто столкнулось с лосем.
В Павлодарской области несколько человек попали в больницу после столкновения автомобиля с лошадьми. Хозяина животных тогда оштрафовали на 35 тыс. тенге.
Также в Акмолинской области произошло ДТП с участием косули. В результате происшествия погибла молодая женщина.
В конце года в области Жетісу выбежавшая на дорогу лошадь стала причиной ДТП, в результате которого погиб один человек.
Что делать водителям при ДТП?
По информации на сайте "Электронного правительства", водитель, причастный к ДТП, обязан:
- Немедленно остановить и не трогать с места транспортное средство, включить аварийную сигнализацию, выставить знак аварийной остановки, а также не перемещать предметы, имеющие отношение к ДТП.
- Принять возможные меры для оказания доврачебной медицинской помощи пострадавшим, вызвать скорую медицинскую помощь, а в экстренных случаях отправить пострадавших на попутном, а если это невозможно, доставить на своем транспортном средстве в ближайшее лечебное учреждение.
- Там он должен сообщить свою фамилию, государственный регистрационный номерной знак транспортного средства (с предъявлением документа, удостоверяющего личность, или водительского удостоверения и регистрационного документа на транспортное средство) и возвратиться к месту происшествия.
- Незамедлительно сообщить о случившемся в ближайший орган внутренних дел, записать фамилии и адреса очевидцев и ожидать прибытия сотрудников органов внутренних дел.
- Освободить проезжую часть дороги, если движение других транспортных средств невозможно.
- При необходимости освобождения проезжей части дороги предварительно зафиксировать в присутствии свидетелей положение транспортного средства, следов и предметов, относящихся к происшествию, принять все возможные меры к их сохранению и обеспечить объезд места происшествия.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2106312-ne-uspel-sreagirovat-dtp-s-uchastiem-losya-proizoshlo-v-oblasti-abay/