"Обязуюсь не повторять": тиктокера задержали в Павлодаре (видео)
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В Павлодаре стражи порядка выявили и задержали тиктокера, который на своем авто нарушал правила дорожного движения в центре города, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.
Как сообщается в официальном аккаунте ведомства в Instagram, при мониторинге социальных сетей в одном из Telegram-каналов стражами порядка было обнаружено видео, на котором водитель автомобиля Toyota Camry целенаправленно нарушил ПДД на центральной улице в Павлодаре.
По видео была проведена проверка. Сотрудники батальона патрульной полиции установили и задержали нарушителя.
"Недавно в соцсетях опубликовали видео, где я нарушал правила дорожного движения, за что я извиняюсь, впредь обязуюсь не повторять и призываю других граждан не нарушать правила дорожного движения", - сказал тиктокер.
В отношении водителя были составлены пять административных материалов за управление автомобилем без номерных знаков, тонировку, применение оптики (переоборудование), движение без ближнего света в темное время суток и применение специальных световых сигналов. Меру наказания нарушителю определит суд.
"Полиция призывает строго соблюдать правила дорожного движения. Все нарушители будут привлечены к ответственности в рамках действующего законодательства", - предупредил командир батальона патрульной полиции УП Павлодара Айдар Сламбеков.
Ранее в Шымкенте задержали водителя, который нарушил сразу несколько пунктов ПДД. Он ездил без прав на авто, а также второй раз был пойман с "мигалками" на крыше автомобиля. Его автомобиль Mitsubishi Pajero водворили на штрафстоянку.
А в Актау беспредельная и чрезмерно шумная ночная езда молодежи на нескольких машинах попала на видео и возмутила горожан. Полицейские выявили 12 автовладельцев, допустивших правонарушения. В отношении них составили ряд административных протоколов.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2105184-obyazuyus-ne-povtoryat-tiktokera-zaderzhali-v-pavlodare-video/