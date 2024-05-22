"Обязуюсь не повторять": тиктокера задержали в Павлодаре (видео)

В Павлодаре стражи порядка выявили и задержали тиктокера, который на своем авто нарушал правила дорожного движения в центре города, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщается в официальном аккаунте ведомства в Instagram, при мониторинге социальных сетей в одном из Telegram-каналов стражами порядка было обнаружено видео, на котором водитель автомобиля Toyota Camry целенаправленно нарушил ПДД на центральной улице в Павлодаре.

По видео была проведена проверка. Сотрудники батальона патрульной полиции установили и задержали нарушителя.

"Недавно в соцсетях опубликовали видео, где я нарушал правила дорожного движения, за что я извиняюсь, впредь обязуюсь не повторять и призываю других граждан не нарушать правила дорожного движения", - сказал тиктокер.

В отношении водителя были составлены пять административных материалов за управление автомобилем без номерных знаков, тонировку, применение оптики (переоборудование), движение без ближнего света в темное время суток и применение специальных световых сигналов. Меру наказания нарушителю определит суд.

"Полиция призывает строго соблюдать правила дорожного движения. Все нарушители будут привлечены к ответственности в рамках действующего законодательства", - предупредил командир батальона патрульной полиции УП Павлодара Айдар Сламбеков.

Ранее в Шымкенте задержали водителя, который нарушил сразу несколько пунктов ПДД. Он ездил без прав на авто, а также второй раз был пойман с "мигалками" на крыше автомобиля. Его автомобиль Mitsubishi Pajero водворили на штрафстоянку.

А в Актау беспредельная и чрезмерно шумная ночная езда молодежи на нескольких машинах попала на видео и возмутила горожан. Полицейские выявили 12 автовладельцев, допустивших правонарушения. В отношении них составили ряд административных протоколов.