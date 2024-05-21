Ехали со свадьбы: шымкентца осудили за гибель 7 человек

В Тюлькубасе вынесли приговор в отношении 60-летнего жителя Шымкента. Его признали виновным в ДТП, унесшем жизни семи человек, передает NUR.KZ со ссылкой на приговор районного суда.

Страшная авария произошла в ночь на 12 августа прошлого года. Как следует из материалов дела, 60-летний водитель на личном микроавтобусе Mercedes-Benz Sprinter взялся отвезти группу родственников из 17 человек из Шымкента на свадьбу в Тараз.

С мероприятия они возвращались на следующий день уже глубоко за полночь. Примерно в 02.30 на трассе Алматы-Ташкент на подъезде к райцентру Тюлькубас водитель микроавтобуса, не рассчитав свои силы, уснул за рулем.

В результате Mercedes-Benz Sprinter выехал на встречную полосу и на полном ходу врезался в едущий по ней Hyundai Elantra.

От удара скончались все находившиеся в легковом автомобиле пассажиры и водитель, четверо молодых братьев и сестер. В микроавтобусе смерть настигла троих пассажиров. Еще шестеро пассажиров в Mercedes получили травмы различной степени.

На водителя завели уголовное дело, предусмотренное ч.4 ст.345 УК РК (Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

Сам обвиняемый полностью признал свою вину, но сообщил, что не имеет материальных возможностей компенсировать причиненный пострадавшим ущерб. Родственники погибших в Hyundai Elantra предъявили ему иск на компенсацию морального вреда в 50 млн тенге. Сторона потерпевших из микроавтобуса никаких претензий не заявляла, они простили обвиняемого.

Суд счел полностью доказанными обвинения и назначил подсудимому наказание сроком 7 лет лишения свободы. Также мужчину приговорили к 5 годам лишения прав на управление транспортными средствами.

Суд частично удовлетворил гражданский иск потерпевших - осужденный обязан возместить моральный вред на сумму 25 млн тенге и заплатить 500 тыс. тенге за услуги адвоката, представлявшего потерпевшую сторону.

Приговор уже вступил в законную силу.

Отметим, что по ч.4 ст.345 УК РК нарушение лицом, управляющим автомобилем, троллейбусом, трамваем либо другим механическим транспортным средством, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц, наказывается лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 7 лет.

Ранее водитель уснул за рулем и по касательной столкнулся с фурой в области Абай. В результате его легковой автомобиль слетел в кювет и опрокинулся на крышу. К счастью, в ДТП пострадавших не было.