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Патрульное авто смяло в ДТП под Карагандой (видео)

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ДТП на объездной дороге Караганды
ДТП. Кадр из видео: instagram.com/dorogi_karagandy/

В социальных сетях появилась информация об аварии с участием полицейской машины вблизи Караганды на Саранском шоссе. О случившемся рассказали в ДП региона, передает NUR.KZ.

В паблике dorogi_karagandy было опубликовано видео с последствиями аварии, которая, судя по представленной информации, произошла в районе ТЭЦ-1 в Караганде.

Подробности о происшествии рассказали в пресс-службе ДП региона.

По информации ведомства, сегодня, 16 мая, в 11.30 на объездной дороге 7 магистрали Караганды произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трех транспортных средств: служебной автомашины Lada Vesta, манипулятора Foton и грузовой автомашины Shaanxi-Man.

"В результате ДТП водитель Lada Vesta, инспектор патрульно-постовой службы УП Караганды, доставлен в медицинское учреждение", - отметили в ДП региона.

Факт был зарегистрирован в полиции. Назначены соответствующие экспертизы, по результатам которых будет принято процессуальное решение.

В апреле в Жетысуском районе Алматы произошло ДТП с участием полицейского автомобиля и мопеда. В Сети появилось видео с моментом аварии. Водителя служебной машины привлекли к ответственности.

А в Актау полицейский автомобиль перевернулся недалеко от аэропорта города. В результате аварии пострадал один человек - инспектор батальона патрульной полиции. Он не справился с управлением и столкнулся с другим автомобилем.

В середине января в Алматы случилось ДТП с участием патрульного автомобиля полиции - в него въехала машина, водитель которой потерял сознание за рулем. В результате происшествия пострадали два человека.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2101688-patrulnoe-avto-smyalo-v-dtp-pod-karagandoy-video/

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