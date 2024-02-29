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Полицейское авто перевернулось в Актау (видео)

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ДТП
ДТП. Фото: lada.kz

В Актау сегодня полицейский автомобиль перевернулся недалеко от аэропорта города. В результате аварии пострадал один человек, коим оказался сотрудник полиции.

О случившемся местному изданию "Лада" сообщили очевидцы. По их словам, ДТП произошло сегодня, 29 февраля, около 15:00, возле международного аэропорта Актау.

Аварию прокомментировали корреспонденту NUR.KZ в полиции.

"29 февраля произошло дорожно-транспортное происшествие с участием служебного автотранспорта: инспектор батальона патрульной полиции не справился с рулевым управлением и столкнулся с Opel Astra.

В результате ДТП сотрудник полиции обратился в областную больницу, после оказания медицинской помощи отпущен домой.

Виновный привлечен к административной ответственности", – рассказали в пресс-службе Департамента полиции Мангистауской области.

Напомним, в середине января в Алматы произошло ДТП с участием патрульного авто полиции. В результате происшествия пострадали два человека.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2063825-ne-spravilsya-s-upravleniem-politseyskoe-avto-perevernulos-v-aktau/

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