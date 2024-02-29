Полицейское авто перевернулось в Актау (видео)

В Актау сегодня полицейский автомобиль перевернулся недалеко от аэропорта города. В результате аварии пострадал один человек, коим оказался сотрудник полиции.

О случившемся местному изданию "Лада" сообщили очевидцы. По их словам, ДТП произошло сегодня, 29 февраля, около 15:00, возле международного аэропорта Актау.

Аварию прокомментировали корреспонденту NUR.KZ в полиции.

"29 февраля произошло дорожно-транспортное происшествие с участием служебного автотранспорта: инспектор батальона патрульной полиции не справился с рулевым управлением и столкнулся с Opel Astra.

В результате ДТП сотрудник полиции обратился в областную больницу, после оказания медицинской помощи отпущен домой.

Виновный привлечен к административной ответственности", – рассказали в пресс-службе Департамента полиции Мангистауской области.

Напомним, в середине января в Алматы произошло ДТП с участием патрульного авто полиции. В результате происшествия пострадали два человека.