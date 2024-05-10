Три человека погибли при столкновении легкового авто с грузовиком в Актюбинской области
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В результате аварии на трассе Самара - Шымкент погибли три человека. Они находились в легковом автомобиле, столкнувшемся с грузовиком, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП Актюбинской области.
Как сообщает пресс-служба ведомства, 9 мая на автодороге Самара-Шымкент вблизи поселка Иргиз произошло столкновение "ВАЗ" и движущейся в попутном направлении грузовой автомашины MAN.
"В результате ДТП водитель легкового автомобиля и двое его пассажиров скончались", - отметили в ДП Актюбинской области.
По факту дорожно-транспортного происшествия проводится досудебное расследование.
Также 9 мая в Актобе при погоне за подозреваемыми в грабеже случилось дорожно-транспортное происшествие - полицейская машина столкнулась с легковым автомобилем Nissan. Одному пострадавшему была оказана медпомощь. Подозреваемых задержали.
А в Алматы водитель Mercedes пострадал в результате ДТП с участием грузовика. Легковой автомобиль зажало между большегрузом и рекламным щитом на улице Майлина в Турксибском районе города.
В Алматинской области на Кульджинском тракте также произошло ДТП с участием четырех автомобилей. В результате аварии погибли три человека.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2098232-tri-cheloveka-pogibli-pri-stolknovenii-legkovogo-avto-s-gruzovikom-v-aktyubinskoy-oblasti/