Три человека погибли при столкновении легкового авто с грузовиком в Актюбинской области

В результате аварии на трассе Самара - Шымкент погибли три человека. Они находились в легковом автомобиле, столкнувшемся с грузовиком, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП Актюбинской области.

Как сообщает пресс-служба ведомства, 9 мая на автодороге Самара-Шымкент вблизи поселка Иргиз произошло столкновение "ВАЗ" и движущейся в попутном направлении грузовой автомашины MAN.

"В результате ДТП водитель легкового автомобиля и двое его пассажиров скончались", - отметили в ДП Актюбинской области.

По факту дорожно-транспортного происшествия проводится досудебное расследование.

Также 9 мая в Актобе при погоне за подозреваемыми в грабеже случилось дорожно-транспортное происшествие - полицейская машина столкнулась с легковым автомобилем Nissan. Одному пострадавшему была оказана медпомощь. Подозреваемых задержали.

А в Алматы водитель Mercedes пострадал в результате ДТП с участием грузовика. Легковой автомобиль зажало между большегрузом и рекламным щитом на улице Майлина в Турксибском районе города.

В Алматинской области на Кульджинском тракте также произошло ДТП с участием четырех автомобилей. В результате аварии погибли три человека.