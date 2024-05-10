Top.Mail.Ru
Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Три человека погибли при столкновении легкового авто с грузовиком в Актюбинской области

Опубликовано:

Столкновение легкового авто и грузовика на трассе Самара - Шымкент
ДТП. Фото: ДП Актюбинской области

В результате аварии на трассе Самара - Шымкент погибли три человека. Они находились в легковом автомобиле, столкнувшемся с грузовиком, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП Актюбинской области.

Как сообщает пресс-служба ведомства, 9 мая на автодороге Самара-Шымкент вблизи поселка Иргиз произошло столкновение "ВАЗ" и движущейся в попутном направлении грузовой автомашины MAN.

"В результате ДТП водитель легкового автомобиля и двое его пассажиров скончались", - отметили в ДП Актюбинской области.

По факту дорожно-транспортного происшествия проводится досудебное расследование.

Также 9 мая в Актобе при погоне за подозреваемыми в грабеже случилось дорожно-транспортное происшествие - полицейская машина столкнулась с легковым автомобилем Nissan. Одному пострадавшему была оказана медпомощь. Подозреваемых задержали.

А в Алматы водитель Mercedes пострадал в результате ДТП с участием грузовика. Легковой автомобиль зажало между большегрузом и рекламным щитом на улице Майлина в Турксибском районе города.

В Алматинской области на Кульджинском тракте также произошло ДТП с участием четырех автомобилей. В результате аварии погибли три человека.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2098232-tri-cheloveka-pogibli-pri-stolknovenii-legkovogo-avto-s-gruzovikom-v-aktyubinskoy-oblasti/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.