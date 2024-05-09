Mercedes зажало между грузовиком и рекламным щитом в Алматы: есть пострадавший (видео)

Водитель автомобиля Mercedes пострадал в результате ДТП с участием грузовика — "легковушку" зажало между большегрузом и рекламным щитом, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП Алматы.

Видео с места ДТП опубликовано в Telegram-канале Kris_p_almaty. На кадрах автомобиль буквально зажало между грузовиком и основанием рекламного щита.

Факт ДТП корреспонденту NUR.KZ подтвердили в пресс-службе Департамента полиции Алматы. Сообщается, что авария произошла сегодня в 12:52 в Турксибском районе города.

"Водитель автомашины Mercedes, следуя по улице Майлина в северном направлении, на пересечении с улицей Монтажная при перестроении допустил столкновение с грузовиком. И далее он совершил выезд на препятствие — металлическую опору рекламного щита.

В результате ДТП пострадал водитель Mercedes — он доставлен в ближайшую больницу", — говорится в сообщении.

В обстоятельствах аварии сейчас разбираются сотрудники полиции Турксибского района.

Весной в Алматы Mercedes намотало на столб в результате смертельного ДТП. Один человек погиб, еще двое пострадали.

Как рекомендуют на официальном сайте "Электронного правительства", в случае ДТП вам необходимо:

удостовериться, что нет пострадавших — если есть, то вызвать скорую помощь; включить "аварийную сигнализацию" и установить знак аварийной остановки; если были свидетели происшествия, следует записать их контактные данные — это может пригодиться в особых случаях; вызвать сотрудников административной полиции (102 - если нет пострадавших / 112 - если есть (звонки бесплатные)) и страховых агентов (тел.: смотреть страховку).

По прибытии сотрудники дорожно-патрульной полиции должны оформить все материалы дела:

составить схему ДТП, протокол осмотра места ДТП, административный протокол, отобрать объяснения, направить водителей на медицинское освидетельствование.

Сотрудники дорожно-патрульной полиции так же проверяют все ваши документы, рисуют схему и просят отбуксировать транспортные средства в некоторых случаях, когда на месте ДТП транспортное средство затрудняет движения других автомобилей.

Далее сотрудник дорожно-патрульной полиции, выдает вам бланк объяснительной на имя начальника управления местной полицейской службы.

Вы заполняете бланк, в нем обязательно необходимо указать ориентировочное время ДТП, пересечение улиц (напротив чего), госномер автомашины, направления движения и детальное описание происшествия, также номер полиса ОГПО.