Mercedes зажало между грузовиком и рекламным щитом в Алматы: есть пострадавший (видео)
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Водитель автомобиля Mercedes пострадал в результате ДТП с участием грузовика — "легковушку" зажало между большегрузом и рекламным щитом, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП Алматы.
Видео с места ДТП опубликовано в Telegram-канале Kris_p_almaty. На кадрах автомобиль буквально зажало между грузовиком и основанием рекламного щита.
Факт ДТП корреспонденту NUR.KZ подтвердили в пресс-службе Департамента полиции Алматы. Сообщается, что авария произошла сегодня в 12:52 в Турксибском районе города.
"Водитель автомашины Mercedes, следуя по улице Майлина в северном направлении, на пересечении с улицей Монтажная при перестроении допустил столкновение с грузовиком. И далее он совершил выезд на препятствие — металлическую опору рекламного щита.
В результате ДТП пострадал водитель Mercedes — он доставлен в ближайшую больницу", — говорится в сообщении.
В обстоятельствах аварии сейчас разбираются сотрудники полиции Турксибского района.
Весной в Алматы Mercedes намотало на столб в результате смертельного ДТП. Один человек погиб, еще двое пострадали.
Как рекомендуют на официальном сайте "Электронного правительства", в случае ДТП вам необходимо:
- удостовериться, что нет пострадавших — если есть, то вызвать скорую помощь;
- включить "аварийную сигнализацию" и установить знак аварийной остановки;
- если были свидетели происшествия, следует записать их контактные данные — это может пригодиться в особых случаях;
- вызвать сотрудников административной полиции (102 - если нет пострадавших / 112 - если есть (звонки бесплатные)) и страховых агентов (тел.: смотреть страховку).
По прибытии сотрудники дорожно-патрульной полиции должны оформить все материалы дела:
- составить схему ДТП,
- протокол осмотра места ДТП,
- административный протокол,
- отобрать объяснения,
- направить водителей на медицинское освидетельствование.
Сотрудники дорожно-патрульной полиции так же проверяют все ваши документы, рисуют схему и просят отбуксировать транспортные средства в некоторых случаях, когда на месте ДТП транспортное средство затрудняет движения других автомобилей.
Далее сотрудник дорожно-патрульной полиции, выдает вам бланк объяснительной на имя начальника управления местной полицейской службы.
Вы заполняете бланк, в нем обязательно необходимо указать ориентировочное время ДТП, пересечение улиц (напротив чего), госномер автомашины, направления движения и детальное описание происшествия, также номер полиса ОГПО.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2097902-mercedes-zazhalo-mezhdu-gruzovikom-i-reklamnym-shchitom-v-almaty-est-postradavshiy-video/