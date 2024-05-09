Top.Mail.Ru
Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Mercedes зажало между грузовиком и рекламным щитом в Алматы: есть пострадавший (видео)

Опубликовано:

ДТП в Алматы
ДТП в Алматы. Кадр из видео: t.me/kris_p_almaty_official

Водитель автомобиля Mercedes пострадал в результате ДТП с участием грузовика — "легковушку" зажало между большегрузом и рекламным щитом, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП Алматы.

Видео с места ДТП опубликовано в Telegram-канале Kris_p_almaty. На кадрах автомобиль буквально зажало между грузовиком и основанием рекламного щита.

Факт ДТП корреспонденту NUR.KZ подтвердили в пресс-службе Департамента полиции Алматы. Сообщается, что авария произошла сегодня в 12:52 в Турксибском районе города.

"Водитель автомашины Mercedes, следуя по улице Майлина в северном направлении, на пересечении с улицей Монтажная при перестроении допустил столкновение с грузовиком. И далее он совершил выезд на препятствие — металлическую опору рекламного щита.

В результате ДТП пострадал водитель Mercedes — он доставлен в ближайшую больницу", — говорится в сообщении.

В обстоятельствах аварии сейчас разбираются сотрудники полиции Турксибского района.

Весной в Алматы Mercedes намотало на столб в результате смертельного ДТП. Один человек погиб, еще двое пострадали.

Как рекомендуют на официальном сайте "Электронного правительства", в случае ДТП вам необходимо:

  1. удостовериться, что нет пострадавших — если есть, то вызвать скорую помощь;
  2. включить "аварийную сигнализацию" и установить знак аварийной остановки;
  3. если были свидетели происшествия, следует записать их контактные данные — это может пригодиться в особых случаях;
  4. вызвать сотрудников административной полиции (102 - если нет пострадавших / 112 - если есть (звонки бесплатные)) и страховых агентов (тел.: смотреть страховку).

По прибытии сотрудники дорожно-патрульной полиции должны оформить все материалы дела:

  1. составить схему ДТП, 
  2. протокол осмотра места ДТП, 
  3. административный протокол, 
  4. отобрать объяснения, 
  5. направить водителей на медицинское освидетельствование. 

Сотрудники дорожно-патрульной полиции так же проверяют все ваши документы, рисуют схему и просят отбуксировать транспортные средства в некоторых случаях, когда на месте ДТП транспортное средство затрудняет движения других автомобилей.

Далее сотрудник дорожно-патрульной полиции, выдает вам бланк объяснительной на имя начальника управления местной полицейской службы.

Вы заполняете бланк, в нем обязательно необходимо указать ориентировочное время ДТП, пересечение улиц (напротив чего), госномер автомашины, направления движения и детальное описание происшествия, также номер полиса ОГПО. 

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2097902-mercedes-zazhalo-mezhdu-gruzovikom-i-reklamnym-shchitom-v-almaty-est-postradavshiy-video/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.