Три человека погибли в жестком ДТП в Алматинской области

В Алматинской области на Кульджинском тракте произошло ДТП с участием четырех авто. В результате погибли три человека, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на департамент полиции региона.

Видео с места происшествия появилось в Instagram-профиле krispi_kaz. На кадрах - две разбитые автомашины, а также прикрытые тканью тела погибших. Автор ролика поясняет, что ДТП произошло 8 мая на автодороге Алматы - Кокпек - Коктал (Кульджинский тракт).

В областной полиции сообщили, что авария произошла с участием 4 автомашин. В ДТП погибли три человека.

"На 41 км автодороги Алматы - Кокпек - Коктал водитель Mitsubishi Lancer, не справившись с рулевым управлением, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомашиной Nissan Cefiro. От удара Nissan Cefiro по инерции столкнулся со стоящими на обочине автодороги Mitsubishi Pajero Sport и BMW X5.

В результате ДТП водитель Nissan Cefiro, водитель Mitsubishi Lancer и его пассажир скончались на месте происшествия", - сообщили в пресс-службе ДП Алматинской области.

В ведомстве дополнили, что по факту ДТП с назначением необходимых экспертиз начато досудебное расследование.

Согласно информации на сайте правовой статистики, за 3 месяца 2024 года в Казахстане зарегистрировано 4029 ДТП. Число погибших в них составило 369 человек, пострадавших - 5432 человека.

При этом больше всего погибших было в Алматинской, Жамбылской и Мангистауской областях.