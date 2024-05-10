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Полицейская машина во время погони столкнулась с легковым авто в Актобе

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ДТП произошло при погоне за подозреваемыми в грабеже
Место происшествия. Фото: diapazon.kz

В Актобе при погоне за подозреваемыми в грабеже случилось дорожно-транспортное происшествие - полицейская машина столкнулась с легковым автомобилем Nissan, передает "Диапазон".

Вчера, 9 мая, служебная автомашина стражей порядка при преследовании автомобиля "ВАЗ", в котором находились подозреваемые в грабеже, столкнулась с автомобилем Nissan. Одному пострадавшему была оказана медицинская помощь.

Как сообщает издание, автомашина Nissan при развороте, нарушив ПДД, перестроилась на четвертую полосу. По факту ДТП проводится проверка.

Отмечается, что подозреваемые в преступлении были задержаны.

А в начале мая полицейские устроили близ Алматы погоню за угнанным автомобилем. В результате правоохранители задержали 21-летнего парня. Он находился в наркотическом опьянении.

Также на видео попало преследование полицейскими угнанного автомобиля в Актобе. Оно закончилось аварией - машина перевернулась на крышу. Подозреваемого в угоне, находящегося в алкогольном опьянении, доставили в отдел полиции.

В Карагандинской области погоня за водителем, не подчинившимся требованиям стражей порядка, длилась на протяжении 100 км. На него составили протоколы по трем административным статьям.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2098160-policeyskaya-mashina-vo-vremya-pogoni-stolknulas-s-legkovym-avto-v-aktobe/

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