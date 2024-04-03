Авто перевернулось во время полицейской погони в Актобе (видео)

В Актобе на видео попало преследование полицейскими угнанного автомобиля, которое закончилось аварией - машина перевернулась на крышу, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП Актюбинской области.

Как сообщается в официальном аккаунте ведомства в Instagram, ночью 3 апреля на пульт 102 Центра оперативного управления поступило сообщение от местного жителя об угоне автомобиля.

"В поселке Маржанбулак Алгинского района родственник угнал автомашину KIA", - пояснили в ДП Актюбинской области.

Сотрудниками ЦОУ в ходе просмотра камер видеонаблюдения автомашина была замечена на одной из улиц Актобе. Эта информация была передана нарядам патрульной полиции.

"На проспекте Абулхаир хана угонщик не вписался в поворот, опрокинулся и совершил столкновение с автомашиной Mitsubishi. Автоугонщик, управлявший автомашиной в алкогольном опьянении, доставлен в отдел полиции", - сообщили полицейские.

В марте в социальных сетях появились кадры с места аварии в Степногорске. Сообщалось, что произошли погоня и стрельба, есть жертвы. Позже стало известно, что сотрудники полиции организовали преследование автомобиля, для принудительной остановки машины было применено служебное оружие. Продолжая движение, нарушитель допустил лобовое столкновение с автомашиной Audi B4, в которой находились водитель и два пассажира. В результате ДТП все трое скончались на месте происшествия.

А в начале года стражи порядка устроили погоню за водителем, который выехал на закрытую трассу в области Абай. Кадры с погоней и задержанием были сняты на видеорегистратор полицейского. Подобное правонарушение грозит штрафом в размере 30 МРП либо арестом на срок до 15 суток.