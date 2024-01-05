100 км гнались за Toyota Highlander полицейские в Карагандинской области (видео)

100 км шла погоня за водителем, не подчинившимся требованиям полицейских в Карагандинской области. На него уже составили протоколы по трем административным статьям. Мужчину ждет суд, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, в связи с погодными условиями в Карагандинской области был закрыт участок автодороги Алматы - Екатеринбург между Карагандой и Балхашем.

В связи с этим в районе села Аксу-Аюлы Шетского района стал действовать пост из сотрудников полиции. При несении службы они заметили, как водитель Toyota Highlander грубо нарушил ПДД.

"27-летний водитель Toyota Highlander, следовавший со стороны Балхаша, проигнорировал требования полицейских, выехал на встречную полосу и продолжил движение в сторону Караганды", - пояснили в МВД.

Командир взвода батальона патрульной полиции Накипбеков и старший инспектор ОП Шетского района Әкімбаев на служебной машине стали преследовать нарушителя.

"Водитель препятствовал обгону и создавал аварийную ситуацию. Дополнительным нарядом через 100 км вблизи села Жумабек Абайского района автомобиль Toyota Highlander был остановлен.

Но и после принудительной остановки водитель никак не реагировал на законные требования сотрудников открыть дверь и выйти. Он вышел из салона авто, когда полицейские предупредили, что откроют дверь принудительно. При этом продолжал оказывать неповиновение, и к водителю был применен прием самбо", - рассказали в ведомстве.

Нарушителя доставили в ОП Шетского района. В отношении него были составлены административные протоколы по трем статьям КоАП РК – за выезд на встречную полосу движения (ч.3 ст.596), создание аварийной ситуации (ч.1 ст.606 КоАП РК), невыполнение законных требований сотрудников органов внутренних дел об остановке транспортного средства (ч.1 ст.613).

Собранный материал направлен на рассмотрение в суд. За создание аварийной ситуации на дороге на водителя уже наложен штраф в размере 10 МРП.

Отметим, что по ст.613 КоАП РК невыполнение законного требования сотрудника органов внутренних дел (полиции) об остановке транспортного средства влечет штраф в размере 40 МРП (147 680 тенге) либо административный арест на срок до трех суток.

В соответствии со ст.596 КоАП РК выезд на сторону проезжей части дороги, предназначенную для встречного движения, в случаях, если это запрещено правилами дорожного движения, в том числе сопряженный с разворотом или поворотом, влечет лишение права на управление транспортными средствами на шесть месяцев.

Согласно ст.606 КоАП РК нарушение участником дорожного движения правил дорожного движения, повлекшее создание аварийной обстановки, то есть вынудившее других участников движения резко изменить скорость, направление движения, влечет штраф в размере 10 МРП (36 920 тенге).