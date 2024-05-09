Мужчина погиб в результате ДТП на Каскеленском мосту

Водитель легкового автомобиля скончался в результате ДТП с участием двух грузовых автомашин, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП Алматинской области.

Видео с места ДТП опубликовано в Telegram-канале Kris_p_almaty. Сообщается, что авария произошла на Каскеленском мосту.

В пресс-службе Департамента полиции Алматинской области сообщили, что ДТП произошло 7 мая.

"ДТП с участием Hyundai Creta и двух грузовых автомашин Mercedes имело место 7 мая на 28 км автодороги Алматы-Астана. В результате дорожной аварии водитель Hyundai Creta скончался на месте. По факту с назначением необходимых экспертиз зарегистрировано уголовное дело", — говорится в сообщении.

Полиция региона призывает всех водителей неукоснительно соблюдать допустимый скоростной режим, требования дорожной безопасности и не нарушать правила дорожного движения.

На днях в Алматинской области на Кульджинском тракте произошло ДТП с участием четырех авто. В результате погибли три человека.

Также близ Алматы при опрокидывании немецкой иномарки погибли два человека. Еще трое доставлены с тяжелыми травмами в больницу.

Еще одна авария случилась недавно в Карагандинской области, на трассе близ города Темиртау. Жертвой этой аварии стали двое детей. Еще десять человек были госпитализированы.

Согласно информации на сайте правовой статистики, за 3 месяца 2024 года в Казахстане зарегистрировано 4029 ДТП. Число погибших в них составило 369 человек, пострадавших - 5432 человека.

При этом больше всего погибших было в Алматинской, Жамбылской и Мангистауской областях.