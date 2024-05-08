BMW на большой скорости врезался в бетонный блок в Алматинской области: двое погибли, трое пострадали

Близ Алматы при опрокидывании немецкой иномарки погибли два человека. Еще трое участников дорожно-транспортного происшествия доставлены с тяжелыми травмами в больницу, передает корреспондент NUR.KZ.

Видео с места ДТП распространяется в соцсетях. В посте указывается, что у поселка Боралдай водитель BMW на большой скорости врезался в бетонное ограждение – и, в результате, всех пассажиров выбросило из салона автомашины.

"На данный момент известно, что двое человек погибли и двое находятся в коме. Пятому пассажиру провели операцию, сломан 11 позвонок", – уточняет автор.

Как проинформировали в Алматинской областной полиции, ДТП с участием немецкой иномарки произошло 5 мая в Илийском районе.

"Водитель BMW допустил опрокидывание автомашины, не справившись с ее рулевым управлением. В результате, водитель и его пассажир скончались в больнице. Еще три пассажира, госпитализированы с различными травмами в районную больницу, находятся под наблюдением медиков. По факту ДТП с назначением необходимых экспертиз зарегистрировано уголовное дело", – сообщили в пресс-службе ведомства.