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BMW на большой скорости врезался в бетонный блок в Алматинской области: двое погибли, трое пострадали

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ДТП в Алматинской области
Место происшествия. Коллаж NUR.KZ: t.me/zhest_kz_official

Близ Алматы при опрокидывании немецкой иномарки погибли два человека. Еще трое участников дорожно-транспортного происшествия доставлены с тяжелыми травмами в больницу, передает корреспондент NUR.KZ.

Видео с места ДТП распространяется в соцсетях. В посте указывается, что у поселка Боралдай водитель BMW на большой скорости врезался в бетонное ограждение – и, в результате, всех пассажиров выбросило из салона автомашины.

"На данный момент известно, что двое человек погибли и двое находятся в коме. Пятому пассажиру провели операцию, сломан 11 позвонок", – уточняет автор.

Как проинформировали в Алматинской областной полиции, ДТП с участием немецкой иномарки произошло 5 мая в Илийском районе.

"Водитель BMW допустил опрокидывание автомашины, не справившись с ее рулевым управлением. В результате, водитель и его пассажир скончались в больнице. Еще три пассажира, госпитализированы с различными травмами в районную больницу, находятся под наблюдением медиков. По факту ДТП с назначением необходимых экспертиз зарегистрировано уголовное дело", – сообщили в пресс-службе ведомства.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2097623-bmw-na-bolshoy-skorosti-vrezalsya-v-betonnyy-blok-v-almatinskoy-oblasti-dvoe-pogibli-troe-postradali/

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