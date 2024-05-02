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Мопедист въехал в автомобиль в Алматы

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Место ДТП в Алматы
Место ДТП в Алматы. Фото: instagram.com/100baksoff_original

ДТП произошло сегодня утром в Алмалинском районе Алматы. Участниками происшествия стали мопедист и водитель легковой машины. Факт прокомментировали в полиции, передает корреспондент NUR.KZ.

В Instagram-профиле 100baksoff_original появилась информация о столкновении водителя мопеда с машиной в Алматы. В полиции сообщили, что ДТП произошло сегодня утром в 06:30 в Алмалинском районе.

"Водитель марки Mercedes и мопедист ехали в попутном направлении по проспекту Райымбека на восток. На пересечении с улицей Торетай из-за несоблюдения дистанции водитель мопеда допустил столкновение в заднюю часть автомобиля Mercedes, в результате чего получил телесные повреждения и был доставлен в одну из больниц города. Обстоятельства ДТП устанавливаются", - рассказали корреспонденту NUR.KZ в департаменте полиции города.

Отметим, что в Алматы нередко происходят ДТП с участием мопедов, в некоторых случаях они заканчиваются трагично.

Так, например, в этом месяце в южной столице произошла авария по Толе би - Шарипова с участием двух водителей мопедов и Lexus. В результате погиб один из водителей первого транспортного средства.

Недавно в Жетысуском районе патрульный автомобиль полиции сбил мопедиста - последний от медицинской помощи отказался. А водителя полицейской машины наказали.

В другом случае водитель мопеда совершил наезд на двух пенсионерок.

Между тем в мажилисе в первом чтении одобрили проект закона, которым вносятся новые требования для водителей мопедов в Казахстане.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2094836-mopedist-vehal-v-avtomobil-v-almaty/

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