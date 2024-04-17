Две пенсионерки пострадали от столкновения с мопедистом в Алматы

В Сети распространяется видео ДТП с участием мопедиста в Алматы. Данное дорожно-транспортное происшествие прокомментировали в пресс-службе департамента полиции города, передает NUR.KZ.

Видео опубликовано в Telegram-канале Kris_p_almaty | Kazpress.kz |. На кадрах видно скопление машин, лежащий на земле мопед и человека рядом.

В пресс-службе Департамента полиции Алматы корреспонденту NUR.KZ сообщили, что были сбиты две женщины. ДТП произошло сегодня утром в Алмалинском районе.

"Водитель мопеда 2002 года рождения, следуя по проспекту Райымбека в восточном направлении, допустил наезд на двух женщин 1952 и 1958 годов рождения, которые пересекали проезжую часть, предварительно, в неустановленном месте. Женщинам оказана медицинская помощь. К расследованию факта ДТП приступили сотрудники управления полиции Алмалинского района", — сообщили в пресс-службе полиции.

На днях в Алматы мопедист погиб при столкновении с "Лексусом". Осенью прошлого года в Алматы мопед столкнулся с самосвалом, в итоге погиб подросток.

Также в Алматы в октябре прошлого года водитель "КамАЗа" столкнулся с молодым человеком на мопеде. Несовершеннолетний мопедист скончался.

Между тем сегодня стало известно, что для мопедистов в Казахстане внедрят новые требования. Согласно законопроекту, в Казахстане предлагается:

ввести государственную регистрацию мопедов с объемом двигателя менее 50 кубических сантиметров;

установить требования к водителям мопедов;

наделить местные исполнительные органы компетенцией по определению порядка эксплуатации электросамокатов;

ввести нормы по цифровизации дорожной безопасности.

Кроме того, в рамках Кодекса об административных правонарушениях:

вводится ужесточение ответственности лиц, значительно превышающих допустимую скорость;

водители мопеда приравниваются к водителям механических транспортных средств;

возрастает ответственность должностного лица за повторное правонарушение, связанное с содержанием дорог и дорожных сооружений.

Позже в кулуарах вице-министр внутренних дел Игорь Лепеха сообщил, что для водителей мопедов вносится новое требование – управлять этим транспортным средством теперь можно будет только с 16 лет, для этого будет необходима категория прав А1.