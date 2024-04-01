Сразу пять человек погибли при столкновении авто в Караганде (видео)
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В Карагандинской области в воскресенье, 31 марта, произошла авария, унесшая жизни сразу пяти человек, передает NUR.KZ со ссылкой на полицию региона.
Как сообщается на официальной странице ДП Карагандинской области в Instagram, ДТП произошло в 19:30 на Северо-Восточном объезде - столкнулись два авто.
В результате ДТП погибло пять человек.
"По данному факту возбуждено уголовное дело. Назначены соответствующие экспертизы", - рассказал первый заместитель начальника областной полиции Бауыржан Мухамеджанов.
В правоохранительных органах призвали водителей быть бдительными и не допускать нарушения правил дорожного движения.
Напомним, ранее сообщалось, что на трассе Алматы - Усть-Каменогорск в области Жетiсу столкнулись Lada Priora и Toyota Windom. Погибли четыре человека, еще пятеро были госпитализированы.
Позже стало известно, что на автодороге Алматы-Астана на территории Алматинской области произошло ДТП, в котором погибли еще четыре человека - на трассе столкнулись большегруз DAF и легковой Daewoo.
Полицейские призывают водителей неукоснительно соблюдать правила дорожного движения. Не игнорировать требования безопасности и, в первую очередь, не превышать скоростной режим. Не забывать о том, что безответственность и невнимательность при управлении автотранспортом, как правило, приводят к трагическим последствиям - к смерти и увечьям людей.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2076339-pyat-chelovek-pogibli-v-dtp-v-karagande-video/