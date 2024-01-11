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Кадры страшного ДТП в Карагандинской области прокомментировали в полиции

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ДТП на трассе
ДТП на трассе. Кадр из видео: instagram.com/dorogi_karagandy

Авария с участием трех автомобилей произошла сегодня на трассе Алматы – Екатеринбург. Один из водителей обратился за медпомощью, пишет NUR.KZ со ссылкой на департамент полиции Карагандинской области.

Видео с места аварии опубликовали в Instagram-профиле dorogi_karagandy. На кадрах – автомобиль, въехавший в грузовик. Передняя его часть разбита.

В департаменте полиции Карагандинской области сообщили, что в результате происшествия один водитель обратился за медпомощью. Участниками аварии стали три автотранспортных средства.

"1 января около 13:30 на 1128 км автодороги Алматы – Екатеринбург произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трех автомашин: Toyota Camry, Toyota Alphard и MAN.

В результате ДТП 33-летний водитель автомашины Toyota Alphard обратился за медицинской помощью. Транспортные средства получили механические повреждения", – говорится в сообщении.

В пресс-службе областного ДП добавили, что факт зарегистрирован в полиции, назначены экспертизы, по результатам которых будет принято процессуальное решение.

Отметим, согласно информации на сайте правовой статистики, за 11 месяцев 2023 года были зарегистрированы 13 207 ДТП. Число пострадавших в них составило 16 284 человека.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2055086-kadry-strashnogo-dtp-v-karagandinskoy-oblasti-prokommentirovali-v-politsii/

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