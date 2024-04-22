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Люди погибли при опрокидывании авто в Жанаозене

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Авария в Жанаозене
ДТП. Фото: lada.kz

В Мангистауской области произошло опрокидывание автомобиля на трассе. ДТП унесло жизни двух человек. Одного пострадавшего госпитализировали, передает Lada.kz.

По информации пресс-службы управления здравоохранения региона, в результате аварии два человека скончались от полученных травм, один пострадавший был доставлен в больницу Жанаозена.

Вызов в скорую помощь поступил вчера, 21 апреля, в 17.43. По предварительным данным, автомобиль слетел с дороги и опрокинулся.

"На вызов прибыли две бригады скорой помощи, в частности, скорая помощь "Медикер". Они госпитализировали одного пострадавшего в больницу Жанаозена. В результате ДТП два человека скончались от полученных травм. Один из них скончался на месте происшествия, второй при транспортировке в больницу", - рассказали в пресс-службе управления здравоохранения.

Ранее в Актау подросток на скутере попал в ДТП - несовершеннолетнего сбил легковой автомобиль. Пострадавшего доставили в областную детскую больницу.

В марте в Мангистауской области случилась авария, унесшая жизни двоих человек. Водитель автомобиля Kia при обгоне выехал на встречную полосу и столкнулся с Lexus. В результате аварии погибли два пассажира, находящиеся в салоне Kia.

А видео из Актау с автоледи, нарушившей ПДД, возмутило пользователей Сети. В ДП Мангистауской области отреагировали на инцидент - женщину привлекли к административной ответственности за создание аварийной ситуации.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2088866-lyudi-pogibli-pri-oprokidyvanii-avto-v-zhanaozene/

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