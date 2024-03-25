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Эзотерика

При обгоне выехал на "встречку": два человека погибли в ДТП в Мангистау

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Место ДТП
Фото с места ДТП: lada.kz

В воскресенье, 24 марта, в Мангистауской области случилась авария, унесшая жизни двоих человек. Подробности рассказали в полиции, передает издание Lada.kz.

Как пишет издание, ссылаясь на информацию от областного департамента полиции, смертельное ДТП произошло на трассе "Южная" в Мунайлинском районе.

"Водитель автомобиля марки Kia при обгоне выехал на встречную полосу и столкнулся с легковым автомобилем Lexus. В результате аварии погибли два пассажира в автомобиле Kia", - сообщили в полиции региона.

По факту ДТП ведется досудебное расследование.

Место ДТП
Фото с места ДТП: lada.kz

Напомним, ранее сообщалось, что на трассе Алматы - Усть-Каменогорск в области Жетiсу столкнулись Lada Priora и Toyota Windom. Погибли четыре человека, еще пятеро были госпитализированы.

Позже стало известно, что на автодороге Алматы-Астана на территории Алматинской области произошло ДТП, в котором погибли еще четыре человека - на трассе столкнулись большегруз DAF и легковой Daewoo.

Полицейские призывают водителей неукоснительно соблюдать правила дорожного движения. Не игнорировать требования безопасности и, в первую очередь, не превышать скоростной режим. Не забывать о том, что безответственность и невнимательность при управлении автотранспортом, как правило, приводят к трагическим последствиям - к смерти и увечьям людей.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2072949-pri-obgone-vyehal-na-vstrechku-dva-cheloveka-pogibli-v-dtp-v-mangistau/

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