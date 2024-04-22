Детям погибшей в ДТП кызылординки выплатят 9 млн тенге

В Кызылорде с ТОО, которому принадлежал автобус, сбивший женщину, взыскано 9 млн тенге компенсации морального вреда в пользу троих ее детей, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном аккаунте суда в Facebook, в Кызылорде водитель автобуса в утреннее время сбил женщину, которая переходила дорогу. В результате ДТП пострадавшая скончалась в больнице.

У кызылординки остались дочь-студентка и два несовершеннолетних ребенка. Брак погибшей был расторгнут по решению суда.

"Поскольку отец детей не оказывает никакой помощи, после смерти женщины несовершеннолетним детям назначили опекуна", - отметили в суде.

ДТП произошло, когда женщина переходила дорогу по пешеходному переходу. Как установил суд, нарушений со стороны погибшей не было.

Водитель автобуса приговором суда был признан виновным и лишен права управления транспортным средством на 5 лет. Ему назначили наказание в виде 2 лет лишения свободы, но с применением ст.63 УК РК наказание было условным. Также установлен пробационный контроль.

Общественный транспорт принадлежал товариществу "Қызылорда автобус паркі". Водитель был принят на работу незадолго до ДТП и находился на испытательном сроке. На момент происшествия испытательный срок не истек.

"Поскольку водитель не был полностью принят на работу, а владельцем автобуса является товарищество, ответственность за моральный вред, причиненный дорожно-транспортным происшествием, несет товарищество", - отметили в суде.

Старшая дочь погибшей обратилась в суд с иском о взыскании морального вреда в пользу нее и несовершеннолетних брата и сестры.

ТОО не согласилось с требованием о взыскании морального вреда, указав, что полностью произвело страховые выплаты.

"В дорожно-транспортном происшествии погибла мать детей, старшая дочь женщины учится в университете. Несовершеннолетние дети, потеряв мать, испытали душевные страдания, обратились за помощью к психологу, им причинен моральный вред", - пояснили в суде.

В связи с этим Кызылординский городской суд иск старшей дочери погибшей удовлетворил частично. С товарищества взыскана компенсация морального вреда студентке на сумму 3 млн тенге.

Кроме того, в пользу двух несовершеннолетних детей взыскано такое же возмещение морального вреда - по 3 млн тенге.

"Таким образом, вынесено решение о взыскании компенсации морального вреда трем детям на общую сумму 9 млн тенге", - рассказали в суде.

Товарищество не согласилось с решением суда и обратилось с апелляционной жалобой в областной суд. Судебная коллегия по гражданским делам оставила жалобу без удовлетворения, а решение - без изменения.

Напомним, в марте автобус насмерть сбил женщину в Алматы. ДТП произошло на улице Макатаева (угол улицы Шарипова). По факту аварии, повлекшей смерть человека, начато досудебное расследование.

Также в южной столице водитель автобуса совершил наезд на пешеходов - женщину с ребенком. Они пересекали проезжую часть на разрешающий сигнал светофора. Женщину доставили в ближайшую больницу города. Ребенок не пострадал.

В прошлом году в Астане автобус с пассажирами проехал на красный свет светофора и сбил женщину, переходившую дорогу. Пострадавшую госпитализировали в больницу.