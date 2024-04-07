Массовое ДТП произошло ночью в Алматы (фото)

В Алматы сегодня ночью водитель Ford протаранил два авто и врезался в столб. Есть пострадавшие, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП мегаполиса.

По данным Департамента полиции, сегодня в 02:30 на пересечении улицы Бокейханова и проспекта Рыскулова произошло ДТП с участием трех автотранспортных средств.

"По предварительным данным, водитель автомашины марки Ford, выезжая на проспект Рыскулова с улицы Бокейханова, не справился с рулевым управлением, допустил наезд на препятствие, далее столкнулся с двумя транспортными средствами – автомашинами марок Subaru и Daewoo Nexia, – а затем наехал на опору столба", – рассказали в ведомстве.

В результате аварии за медицинской помощью обратился водитель Ford и пассажир Subaru.

Сейчас к расследованию данного факта преступили сотрудники полиции Жетысуского района города Алматы.

ДТП в Алматы. Фото: zakon.kz

ДТП в Алматы. Фото: zakon.kz

Отметим, что статья 345 Уголовного кодекса РК предусматривает наказание за нарушение лицом, управляющим автомобилем, троллейбусом, трамваем либо другим механическим транспортным средством, ПДД или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение вреда здоровью или смерь человека.

При этом меры наказания распределяются так: