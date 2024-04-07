Массовое ДТП произошло ночью в Алматы (фото)
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В Алматы сегодня ночью водитель Ford протаранил два авто и врезался в столб. Есть пострадавшие, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП мегаполиса.
По данным Департамента полиции, сегодня в 02:30 на пересечении улицы Бокейханова и проспекта Рыскулова произошло ДТП с участием трех автотранспортных средств.
"По предварительным данным, водитель автомашины марки Ford, выезжая на проспект Рыскулова с улицы Бокейханова, не справился с рулевым управлением, допустил наезд на препятствие, далее столкнулся с двумя транспортными средствами – автомашинами марок Subaru и Daewoo Nexia, – а затем наехал на опору столба", – рассказали в ведомстве.
В результате аварии за медицинской помощью обратился водитель Ford и пассажир Subaru.
Сейчас к расследованию данного факта преступили сотрудники полиции Жетысуского района города Алматы.
Отметим, что статья 345 Уголовного кодекса РК предусматривает наказание за нарушение лицом, управляющим автомобилем, троллейбусом, трамваем либо другим механическим транспортным средством, ПДД или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение вреда здоровью или смерь человека.
При этом меры наказания распределяются так:
- если пострадавший получил вред здоровью средней тяжести, деяние наказывается штрафом в размере до 160 МРП либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 160 часов, либо арестом на срок до 40 суток, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 2 лет.
- если пострадавший получил тяжкий вред здоровью – наказывается штрафом в размере до 2 тыс. МРП либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 600 часов, либо ограничением свободы на срок до 2 лет, либо лишением свободы на тот же срок, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.
- если погиб один человек – наказывается лишением свободы на срок до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет.
- если погибли двое и более человек – наказывается лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 7 лет.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2080229-massovoe-dtp-proizoshlo-nochyu-v-almaty-foto/