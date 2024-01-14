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Столкнулись 15 авто: массовое ДТП произошло в Акмолинской области (видео)

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ДТП
ДТП. Кадр из видео: пресс-служба ДП Акмолинской области

В Акмолинской области сегодня из-за нулевой видимости произошло дорожно-транспортное происшествие с участием 15 машин, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу региона.

Сегодня, 14 января, в 12:20 на трассе "Астана – Петропавловск" на 150 километре в направлении Астаны, вблизи поселка Жанаталап произошло ДТП.

"Ввиду неблагоприятных погодных условий около 100 автомашин из Щучинска были сопровождены экипажем "Тулпар 503".

Стражи порядка предварительно установили, что участниками ДТП стали порядка 15 транспортных средств из-за несоблюдения дистанции. Погибших и пострадавших не было", – говорится в сообщении полиции.

В ведомстве отметили, что за выходные дни из-за плохих погодных условий на территории Акмолинской области полицейскими экипажами были сопровождены около 600 машин

"Полицейские убедительно просят граждан соблюдать установленную скорость движения, интервал и дистанцию, также внимательно следить за уведомлениями экстренных служб об ограничении движения и стараться не выезжать за пределы населенных пунктов в непогоду. Тем самым вы сохраните свою жизнь и жизнь пассажиров в безопасности", – добавили в ДП.

Напомним, вчера на объездной дороге в Петропавловске в результате столкновения авто марки Mitsubishi Pajerо и грузовик Sinotruk Howo погиб мужчина.

В Актюбинской области произошло массовое дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли три человека – члены одной семьи.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2055379-stolknulis-15-avto-massovoe-dtp-proizoshlo-v-akmolinskoy-oblasti-video/

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