Подросток на внедорожнике устроил массовое ДТП и сбежал с места аварии в Астане (видео)

В полиции Астаны прокомментировали появившиеся в Сети сведения о том, что подросток устроил ДТП на внедорожнике: правоохранители подтвердили данные, передает NUR.KZ со ссылкой на департамент полиции.

Кадры с места аварии появились в Instagram-паблике astana_city.

Как сообщил автор поста, на одной из улиц столицы столкнулись сразу несколько авто. От удара кроссовер буквально повис на металлическом дорожном ограждении и легковушке.

В Департаменте полиции Астаны корреспонденту NUR.KZ сообщили, что ДТП случилось 2 февраля на улице Мухамедханова.

"Водитель автомашины марки Toyota RAV4, следуя по улице Мухамедханова, при возникновении препятствия в условиях гололеда не справился с рулевым управлением, допустил наезд на столб освещения, а также на несколько транспортных средств и на металлический забор ограждения", - говорится в сообщении полиции.

После ДТП водитель, которым оказался 15-летний подросток, скрылся с места происшествия.

"Законные представители несовершеннолетнего будут привлечены к ответственности", - уточнили в департаменте.

Отметим, согласно части 1 статьи 127 КоАП РК, неисполнение родителями или другими законными представителями обязанностей по воспитанию и (или) образованию, защите прав и (или) интересов несовершеннолетних детей, а также по уходу за ними и содержанию влечет штраф в размере 10 МРП (34 тыс. тенге). Согласно части 2 статьи 127 КоАП, неисполнение обязанностей по воспитанию и (или) образованию, защите прав и интересов несовершеннолетнего, совершенное повторно после наложения административного взыскания, влечет:

штраф 15 МРП (51,7 тыс. тенге);

либо административный арест до 5 суток.

Если эти деяния повлекли употребление несовершеннолетним алкогольных напитков, наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов либо занятие бродяжничеством или попрошайничеством, либо совершение им умышленного деяния, содержащего признаки уголовного либо административного правонарушения, то для родителей, опекунов, воспитателей и педагогов предусмотрен штраф в 20 МРП (69 тыс. тенге) или административный арест на срок до 10 суток.