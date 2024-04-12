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Люди погибли при опрокидывании авто под Талдыкорганом (видео)

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Опрокинулось авто
ДТП в области Жетісу. Кадр из видео: instagram.com/zhetysu.police/

В области Жетісу водитель не справился с управлением, из-за чего автомобиль опрокинулся. В результате ДТП погибли два человека, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщается в официальном аккаунте ведомства в Instagram, дорожная авария произошла на 296 км трассы Алматы - Усть-Каменогорск вблизи Талдыкоргана.

"Водитель Toyota Carina E, не справившись с рулевым управлением, допустил опрокидывание авто. На месте происшествия скончались два пассажира. Еще двух участников ДТП, включая водителя, с различными травмами госпитализировали в многопрофильную больницу Талдыкоргана", - рассказали в ДП региона.

Полицейские выясняют все обстоятельства дорожной аварии. По факту с назначением необходимых экспертиз проводится расследование.

В марте на трассе Алматы - Усть-Каменогорск в области Жетiсу столкнулись Lada Priora и Toyota Windom. Один из автомобилей выехал на полосу встречного движения. Погибли на месте четыре человека, еще пятеро были госпитализированы.

В феврале трагедия произошла на трассе Алматы - Усть-Каменогорск в Сарканском районе области Жетiсу. При столкновении легковушки с грузовиком погиб мужчина. Он был за рулем Nissan Terrano и по неизвестным обстоятельствам выехал на "встречку".

Также смертельное ДТП произошло на автодороге Алматы - Усть-Каменогорск в Алакольском районе области Жетісу. Водитель Toyota, выехав на полосу встречного движения, столкнулся с автомашиной Mercedes Benz. В аварии погибли три человека.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2083937-lyudi-pogibli-pri-oprokidyvanii-avto-pod-taldykorganom-video/

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